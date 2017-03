Tørste og utålmodige

I flere år har beboerne på Engesland klaget på det kommunale vannet. I løpet av mai starter arbeidet med å borre ny fjellbrønn.

– Som vegdøl hører jeg fremdeles om vannsituasjonen på Engesland, der de som er tilknyttet kommunalt vannverk fremdeles får tilkjørt drikkevann fra Birkeland, men må vaske både tøy og servise i misfarget vann som ikke lukter bra, sier Arnt Olav Furholt (Sp), og spør:

– Dette har nå pågått i rundt to år og mitt spørsmål er: Når kan vi forvente en tilfredsstillende løsning på dette? Jeg syntes det er en stor skam at dette ikke er løst for lenge siden.

