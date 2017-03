Idretten trenger pengene

Vi må tenke fremover.

LESERBREV: Etter å ha fulgt med i debatten om vindmøller på Oddeheia og Bjelkeberg, er det et punkt jeg har hengt meg opp i. Det er grunneierne som vil sette av 5 prosent av sine inntekter, årlig, som skal gå til lag, foreninger og kulturliv i bygda. Dette vil utgjøre minimum 225.000 kroner i året, og strekke seg over 25 år.

Jeg er engasjert i jentefotballen på Birkeland, og der trenger vi penger for å kunne gjennomføre en sesong slik vi vil ha den. Jeg mener selvfølgelig ikke at vi skal slutte med dugnadsarbeid, og samle inn penger, men dette er en gylden mulighet til å støtte opp vår aktivitet. Noe av det vi trenger penger til er for eksempel like treningsdresser til alle, for det er med på å skape lagfølelse og bidra til at gruppa blir sammensveiset.

Vi reiser alltid på en sommerturnering og det er sesongens høydepunkt, men kostbart. Ellers har vi alltid drømt om å få inn litt ekstra utstyr og hjelpemidler, som vi kan bruke på våre treninger. Sosiale tilstellinger utenom treninger og kamp, er også viktig for samholdet.

Jeg tror at mange ledere, ikke bare i fotballen, kjenner seg igjen her. Jeg mener dette er en gave til Birkenes kommune som vi ikke kan takke nei til, for jeg vet jo at kommunen ikke er i stand til å dele ut disse pengene. Klarer vi å holde aktiviteten oppe på alle våre jenter, som i dag er 20 stykker i alderen 14 til 16 år, som faktisk er ganske unikt, er jeg fornøyd.

Det burde kommunen og politikere også være fornøyd med, for vi har mange eksempler på hvor galt det kan gå for noen. Tilslutt vil jeg be våre politikere; gi oss en mulighet til å søke på disse kjærkommende pengene.

Stein Sørlien

Oppmann, Birkenes J16

