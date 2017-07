13 klare for skolen

Ny styrer i Kulturbarnehaven Grasham.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

På sommeravslutninga for Kulturbarnehaven Grasham blei den nye styreren Hilde Ramselien Teslo presentert for barn og foreldre. Ho er frå Vennesla, men har røtter i Birkenes der hennes far har vokst opp. Hilde har utdanna seg til barnehavelærer i voksen alder, men har jobba som assistent i barnehage i mange år. Førre år var ho ansatt som barnehavelærer i FUS Birkeland på Stoppedalsmyra.

Muséet er veldig glad for å få Hilde som vikar for styrer Thomas Erland Thomassen, som har søkt om et års permisjon. Styreleder i muséet, Kristian Hagestad, takka Thomas for stor innsats gjennom 7 år, frå barnehagvns spede start i Forpakterboligen på museet og fram til dagens velfungerende barnehave med to avdelinger i nybygget som blei tatt i bruk i 2013.

I år var det heile 13 barnehavebarn i skolegruppa. Fleire av disse har vært på Grasham siden de var ett år gamle, og de er siste gruppa som begynte før nybygget sto klart. En historisk gjeng. Tradisjonen tro delte styrelederen ut museumsdiplom til skole og på diplomet står det at de har gratis adgang til museet fram til de er 18 år.

Gjennom åra i barnehaven har ungene fått et forhold til muséet og bygda gjennom å snekre, smi, gå på tur til kvennhuset, leke elgjakt, besøke gården til Liv og Ernst Tveite, se på utstillinger, leke med Flaksvandbanen og mye, mye mer. For å markere fysisk at de har gått i Kulturbarnehaven må alle slå i en diger, smidd spiker i et trestykke der navnet på alle som har gått ut av barnehaven er skrevet. På bildet er det Samuel fra Mollestad som slår i sin spiker. En av de andre guttene spurte sin far om det var slik at de måtte ha diplomet for å få begynne på skolen.

Nå har Kulturbarnehaven tatt en velfortjent ferie for både ansatte og barn, og muséet har åpent hver søndag i juli med utstillinga På smale spor – ei fortelling om Lillesand-Flaksvandbanen, snekring, smiing, ponnyridning, museumskafé og tur med Svalandsruta til Torvstrøfabrikken.

Innsendt av Inger Birkeland Slågedal