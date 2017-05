Utviklinga stagnerte

La opp i vinter. Nå veileder hun ektemannen.

Fanny Horn Birkeland fikk en uønsket avslutning på skiskytterkarrieren sist vinter. Nå er hun imidlertid i sving med skiskyting igjen, som veileder for ektemannen og trener på NTG Lillehammer.

– Jeg tok avgjørelsen under VM, at jeg ville gi meg etter sesongen, men så ble det litt annerledes enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde jo tenkt å gå skirenn ut sesongen, og hadde veldig lyst til å gå de siste to World Cup-rundene, men det fikk jeg ikke lov til av forbundet. Jeg ble rett og slett ikke tatt ut, og det var litt kjedelig, sier Oslo-jenta med åtte sesonger på elitelandslaget på CV’en.

