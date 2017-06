Nesten 300 deltok i fiskekonkurranse

Folk kommer fra fjern og nær for kappfiske i Vågsdalsfjorden.

– Vi var litt skeptiske før årets konkurranse, for det var jo samtidig med lakseslippet i Otra og Tovdalselva, men det var helt ubegrunnet. Fasiten etter helga er 275 påmeldte i konkurransen, sier Gunnar Flateland til Birkenesavisa.

Det var første helga i juni han inviterte til fiskekonkurranse i Vågsdalsfjorden. Konkurransen ble arrangert første gang i fjor, da med 203 påmeldte.

Kultiverer fjorden

– Vi som står bak synes det er utrolig flott at så mange synes det er gøy å fiske. De siste årene har det blitt stadig færre fiskekonkurranser, og det synes vi var på tide å gjøre noe med, sier han.

Hensikten bak en slik konkurranse er både den rene fiskegleden, og et forsøk på å kultivere vassdraget. Det er mye småfisk som med fordel kan fiskes opp, slik at flere fisk får vokse seg store.

– Selv har jeg fått fisk på over to kilo på kroken i fjorden her, så det finnes både stor og liten fisk her, sier Flateland.

Fine premier

En del av suksessen tilskriver han sponsorene som ifølge ham selv er svært velvillige til å stille opp med premier og annet nødvendig. Hovedpremien under konkurransen var en 14 fot aluminiumsbåt med elektrisk motor. I tillegg mener han fasilitetene er med på å dra folk til fjorden.

– Vi selger grillpølser, hamburgere, kotelett-tallerkener og kaffe og vafler dagen lang. Vi har innveiing av fangst hele dagen, slik at fiskerne skal slippe å dra rundt med fisken. Jevnt over tar vi godt vare på fiskerne, og overlater dem lite til seg selv, sier han.

Minste veide 12 gram

Ingvild Møretrø fra Vennesla stakk av med seieren i den kanskje særeste kategorien, nemlig minste fisk. Hun vant med en liten ørret på 12 gram. Ellers ble det delt ut premier for ørret og abbor i både voksen- og barne-klassen.

Ørret, voksen:

1 plass: Søren Sand 1321 gram

2 plass: Richard Tarstad 268 gram

3 plass: Jonny Helgesen 252 gram

Abbor, voksen:

1 plass: Jonny Helgesen 203 gram

2 plass: Asmund Dovland 154 gram

3 plass: Mindaugas Paknys 149 gram

Ørret, barn:

1 plass: Snorre Norli 1166 gram

2 plass: Aleksander Sagemoen 224 gram

3 plass: Aleksander Stoveland 203 gram

1 plass: Lars Morten Usterud 258 gram

2 plass: Michal Stendal 180 gram

3 plass: Maya Olsen 161 gram

Flest fisk:

1 plass: Jonny Helgesen 414

2 plass: Mindaugas Paknys 381

3 plass: Michelle Boswarva Pedersen 87