Trener språk på jobb

Ute i språkpraksis for å øke sjansen til å få jobb i Norge.

Gjennom arbeidspraksis får deltakere i introduksjonsprogrammet på Birkeland muligheten til å lære norsk ved å ha praksis i arbeidslivet, og de får også arbeidspraksis. Målet er at de deltar i arbeids- og samfunnslivet. Og ikke minst at de får nettverk som kan være nyttig senere i livet.

– Det er veldig gøy å jobbe her. Jeg jobber som kjøkkenassistent på folkehøyskolen en dag per uke, men nå skal jeg jobbe tre uker på språkpraksis. Det synes jeg er fint fordi jeg vil snakke norsk med nordmenn, sier Shushay Zeregaber fra Eritrea.

Hennes hovedoppgave er å vaske og rydde. Hun sier det er en fin mulighet for henne å snakke norsk utenfor skolen.

– Elevene er på ferie nå, men de som jobber her er veldig hyggelige mot meg, og de forklarer og svarer mine spørsmål, sier hun.

Bodd her ti år

I år er det flere fra læringssenter som er ute på språkpraksis. Håpet til flyktningetjenesten er at de kan klare seg selv og få jobb etter hvert. Tingeling frisør, Birkeland hotell og Uldal er noen av de stedene som i år har tatt mot praksiselever.

– Jeg er glad for at jeg kan prøve meg på å snakke med kunder. I tillegg til at jeg rydder, er det gøy at jeg snakker og serverer kaffe til kunder for jeg er glad i mennesker, sier Fiffi Rashid med et stort smil, og legger til:

– Det er ikke første gang jeg jobber her på Tingeling frisør,, og jeg kjenner ganske mange her fordi jeg har bodd her i ti år, sier tanzanianeren.

Krevende språk

Berihom Shumay og Zewdi Beraki har fått språkpraksis på Birkeland hotell.

– Det er kjempegøy å jobbe her og vi trives godt her, men det er litt vanskelig å snakke mye norsk, sier Berihom.

Beraki er enig at det er krevende å snakke norsk.

– Det er veldig koselige kolleger, sjefen er også veldig hyggelig. Det er veldig viktig for oss flyktninger å bli kjente med nordmenn og at vi kan lære språket, sier hun.

Selv om alle er opptatte og de ikke snakker så mye, er de veldig positive til at språkpraksisen vil gi dem muligheten til å bli kjente med norsk arbeidslivet, og at slikt tilbud er bra for dem. De ser for seg en framtid med jobb i Norge.

Tekst og foto: Huda Ali