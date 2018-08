Språkpraksis i sommerferien

Nøkkelen til kommunikasjon mellom mennesker er språket.

– Det er vanskelig for noen leve i et samfunn ikke kjenner sitt språk. Omar Fallah er en sterk ung mann og kan forstå mye av norske ord, sier Andreas Vollan, leder av gjenbruksbutikken til NMS.

Butikken samarbeider med introduksjonsprogrammet, og gir Fallah en sjanse til å lære mer norsk.

– I jobben hjelper jeg til, og spesielt de eldre. Det er en felles glede, og jeg får trent mye på språket og de ulike dialektene, sier Fallah.

Ny i barnehagen

Totalt er det 38 deltakere i språkpraksisprogrammet denne sommeren.

– Hiba Chamout er hos oss for andre året på FUS-barnehagen, og hun er flink. Hun lærer nye ord og snakker allerede mye i hver situasjon, sier daglig leder Kate Bie Paulsen.

I barnehagen jobber hun med barna, lærer og leker med dem, og mater dem.

– Vi går på turer, og vi gjør forskjellige aktiviteter. Jeg hører på nye ord, og jeg er så glad, sier Chamout til Birkenesavisa.

Får snakke norsk

På Coop Extra møter lokalavisa daglig leder Marianne Windsland, og spør om viktigheten av språktrening. På Coop Extra jobber Beyene Mehari Gebreab.

– Han gjør det bra, men han trenger mer språkopplæring og trenger å prate med sine kolleger. Det er viktig med språkpraksis med tanke på jobb, sier Windsland.

For Gebreab er det første gang med språkpraksis, og han setter pris på erfaringene han høster.

– Hos Coop Extra ordner jeg varene og snakker med kollegene. Jeg kan snakke norsk, høre på kunder og lærer om arbeidslivet i Norge. Det er min første erfaring, og jeg er glad for det, sier Gebreab.

Møter mange

Oula Alsaseh har fått språkpraksis i Tingeling frisør

– Hun har lært gramtikk på skolen, og hos oss kan hun lære dialekten. Hun gjøre bra, og hun lærer fort, sier Helen Flakk Parcon til Birkenesavisa.

Alsaseh selv forteller at hun måter mange mennesker i jobben hos frisøren på Strøget.

– Jeg møter mange mennesker her, og jeg prøver å snakke med dem på norsk. De hører på meg og retter meg hvis det er feil, sier hun.

Svinger kniven

På Fiskebrygga i Kristiansand får Samer Al-Barahmeh bruk for sin erfaring med kjøkkenredskaper.

–Jeg jobbet som kokk i mitt hjemland, og nå har jeg språkpraksis på en restaurant i Kristiansand og jeg prøver å snakke norsk, men vi bruker også engelsk, sier han.

Al-Barahmeh kutter grønnsaker, kjøtt, og han håper å kunne bidra til å forberede noen av oppskriftene hos Bølgen og Moi.

– Al-Barahmeh er god på sitt arbeid, snakker engelsk og litt norsk, og jeg tror han kan lære mer med tiden, sier daglig leder Stian Tungland.

Uten gramatikk

På Rislåvollen gård på Flaa nord for Birkeland får hele fem personer språkpraksis. Trygve og Sigrun Flaa har tatt imot en fra Iran, en fra Sudan, en fra Eritrea og to fra Syria. De jobber nå med å vaske og male flere bygg på gården.

– Jeg er fornøyd med språkpraksisen, for jeg kan snakke mer norsk hit uten tenker på gramtikk, sier Ahmed Kuzber fra Syria.

Mahdi Heidari fra Iran er en videregående student og glad i språkpraksis, han synes at han får viktig erfaring i løpet av sommeren, som kan hjelpe ham videre på studiet.

– Jeg synes språkpraksis veldig viktig, jeg lærer mye ny, praktisk norsk. Vi har lært mye her, jeg visste ingenting om maling før denne treningen, og jeg har begynte å snakke bedre norsk etter vi kom hit, sier Zeray Kiros fra Eritrea.

Lottogevinst

Gjengen på fem får de beste skussmål av vertskapet på gården.

– Jeg synes de er gode, og jeg tror de allerede har blitt flinkere til å snakke norsk. De blir kjent med mange nye mennesker, og jeg tror de kan få seg jobb på kort tid. Jeg nøler i alle fall ikke med å stille opp som referanse, sier Flaa.

Han forteller Birkenesavisa at det er helt fantastisk å få muligheten til å tilby språkpraksis til folk i bygda som trenger å trene språk.

– For oss er det egentlig som å vinne i lotto med tanke på arbeidskraft, og når du setter deg ned for å bli kjent med disse, blir du virkelig glad for å hjelpe til, sier han.

Egentlig skulle han ha ryddet kratt langs en av eiendommens lange bekker, men tørken gjør at brannvesenet forbyr slik aktivitet. Dermed har det blitt en del maling under språkpraksisen.

Vanskelig arbeid

– Vi ser at læringskurven har vært skikkelig bratt, men kun etter noen dager går det veldig bra med dem, sier Flaa.

I Birkenes kommune er det Rannveig Rislaa Haugen som har ansvar for språkpraksis i flyktningtjenesten. Hun forteller at det i tillegg til de 38 som har praksis om sommeren, er cirka åtte som har det samme om vinteren.

– Det er vanskelig å finne plasser til alle deltakeren i introduksjonsprogrammet. Noen tenker slik at de trenger mye hjelp, og at de selv får mer å gjøre. De er redd for å måtte bruke mye tid på de som er i språkpraksis. Jeg tror også at noen er litt skeptiske fordi det er utlendinger, men det er heldigvis få, sier Haugen til Birkenesavisa.

Qays Bin Khadra