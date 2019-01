Gubbene på glattisen

Mens snøen lar vente på seg, legger isen seg blank og glatt på tjern og vann.

Dette mente Nils Kristen at Gubbene måtte utnytte. Det ble derfor sendt ut invitasjon om å møtes til kaffebål og skøyting på Itjern straks ovenfor Haabesland. Og Gubbene lot seg ikke be to ganger. De stilte mannsterke opp; hele 12 i tallet. Nå var det riktig nok bare 8 som hadde tatt med seg skøytene. De andre unnskyldte seg med at de fikk være tidtakere.

Da Gubbene kom opp fra Birkeland, hadde Nils Kristen og Oddvar allerede sørget for at bålet var i full fyr og den store kaffekjelen var ferdig kokt med sterk kaffe. Dette passet svært godt etter som det var iskald vind denne andre mandagen i januar.

Etter prøvesmaking av kaffen, samt småkaker og lefser, tok Gubbene på seg skøytene. Noen sa det var ti år siden sist, mens andre mente det var enda mye lenger siden. Trygve derimot, han hadde allerede hatt flere skøyteturer på Berse, så han utmerket seg både i stil og hurtighet. Men selv de som ikke hadde hatt skøytene på seg på flere ti-år, fant fort tilbake til gamle ferdigheter. Det var riktig en fryd å se på. Og de lot seg villig fotografere.

Det ble tid til mer mat etterpå og en ny kjele kaffe måtte kokes. Jakob Olaus gikk i skogen for å finne nye forsyninger til bålet, for det fins jo ikke bedre kaffe enn den som er kokt ute.

Praten gikk livlig og noen av historiene som ble fortalt, hadde sikkert mange hørt før. Men det gjør jo ikke noe, for i den alderen Gubbene nå er kommet, så er reprisen minst like god som originalen.

Etter hvert ble praten så utsvevende at det kom forslag om å endre Gubbenes navn til:

Frittgående Gubbers ski- og skøyte klubb!

Om det var stemning for dette forslaget ble aldri avklart. Men at det hadde vært en trivelig dag på skøyteisen, det var det bare en mening om.

Olav Heimdal