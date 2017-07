Nybakt verdensmester

Sonja Drangsholt ble lørdag verdensmester i amerikansk fotball.

Sammen med resten av USA-laget vant lørdag Sonja Drangsholt fra Grødum verdensmesterskapet i amerikansk fotball for kvinner. Drangsholt fikk gullmedaljen rundt halsen etter USAs 41-16 seier over Canada i finalen.

Ifølge nettstedet Amerikansk fotball har Drangsholt gjennom hele turneringa vært å finne i USA sitt forsvar som linebacker, og vært en viktig del av mesterskapslaget. Nettstedet poengterer at Drangsholt er første nordmann til å bli verdensmester i amerikansk fotball. Tidligere har Jan Stenerud vunnet Super Bowl med Kansas City Chiefs i 1970.

Drangsholt har amerikansk far, og amerikansk statsborgerskap i tillegg til det norske. Hun spiller til daglig for Kristiansand Gladiators og Chicago Force. USA har vært suverene i verdensmesterskapet, og slått Mexico og Finland henholdsvis 29-0 og 48-0.

– Jeg kan selv huske da Sonja trippet ut på U14-laget i Gladiators for nesten ti år siden. Ei lita jente på et guttelag den gang. Skjønt helt liten var hun ikke, og mange av gutta skjønte fort at hun tilhørte denne idretten, skriver landslagssjef for det norske landslaget, og manager for Gladiators, Jørgen Benestad-Johansen, på klubbens nettsider.

De siste årene har Drangsholt slitt med skader, og som Birkenesavisa skrev tidligere i år, hang verdensmesterskapet en periode i en tynn tråd. Benestad-Johansen er imponert over nivået på egentreningsregimet som Drangsholt har gjennomført i denne perioden.

– Jeg syns det er imponerende hvilken utvikling man kan ha i lagidretten amerikansk fotball, med slik egentrening. Det er det mange som kan ta lærdom av. Nå er du verdensmester, og det er din fortjeneste, skriver han.