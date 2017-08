Sonja Drangsholt årets talent

Verdensmesteren tildelt Birkenes sparebanks talentpris under Birkelandsdagene.

– Prisen er i år på 20.000 kroner, og går til en hardtarbeidende person som i hvert fall i de siste ti år har øvd og trent hardt og målbevisst for å bli blant de beste på sitt felt. Det er snakk om sport, og vedkommende bryter barrierer, sier styreleder Gunnar Birkeland i Birkenes sparebank, og legger til:

– Prisen går i år til en ung kvinne som har satsa på Amerikansk fotball, og nådd langt på dette feltet i Amerika. Da forstår alle som har fulgt litt med, at prisen går til Sonja Drangsholt, som har kommet lenger enn de fleste på sitt felt.

Det er under bankens gratiskonsert på Tobias jorde fredag, Drangsholt overrekkes sjekk og blomster som det synlige bevis for at hun er årets talent.

– Dette var overraskende og uventet, men veldig hyggelig, sier Drangsholt.

Hun synes det er gøy å bli lagt merke til, særlig på Birkeland hvor hun har røttene sine. Drangsholt har de siste årene satset på amerikansk fotball, og med en mor som er aktiv i idretten, er det kanskje ikke så rart at hun begynte med harde taklinger som 11-åring.

Selve fotballkarrieren begynte hos Kristiansand Gladiators i Kristiansand, og høydepunktet så langt i 21-åringens karriere var å ta VM-gull for USA nå i sommer.