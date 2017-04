«Sangens glade tropp, nå marsjerer opp».

Slik begynner en av sangene våre og slik begynte vi allsangen på aktivitetssenteret sist fredag 7. april. Den glade tropp er den eldre generasjon av bygdefolk som en fredag i måneden samles i aktivitetssenteret til fredagskaffe og allsang.

Leder Anne – Karin Tveide og hennes stab av ansatte og frivillige hadde som vanlig lagt alt til rette for en trivelig sammenkomst fra klokka halv elleve til tolv. En etter en møtte de opp i aktivitetssenteret og plasserte seg rundt bordene, vakkert pyntet med duker, lys og blomster i påskefarger,- og i tillegg kaffekopper.

Kaffe med noe «attåt» og hyggeprat med hverandre i godt fellesskap hører med før vi begynner allsangen fra «Syng med!» – sangboken fra Orkdals Diakoniutvalg. Hva var vel mer naturlig enn å starte med «Sangens glade tropp – fram med liv og godt humør!».

Godt humør har denne aldersgruppen i høyeste grad. De smiler, ler og er takknemlige for de små opplevelsene i hverdagene. På aktivitetssenteret blir de godt ivaretatt og er glade og fornøyde. Lite skal til for å glede mennesker med et langt liv bak seg. De setter pris på samtaler og medmenneskelig kontakt. Samvær på tvers av generasjoner er viktig, meningsfylt og til gjensidig glede.

Selvsagt liker de å synge de gamle, gode skolesangene og visene som de husker fra skolen og barneårene. «Sangen skal oss sammen binde» heter det, og det stemmer så absolutt. Det er lett å kunne leve seg inn i og identifisere seg med tekstene. Mang en pensjonist har erfaring fra livet på gården, deltatt i arbeidet og lekt og stelt med dyr.

Et stort antall sanger, deriblant folkevisene våre, handler nettopp om folk og dyr: «Fola, Fola Blakken», «Per Spelmann», «Kom skal vi klippe sauen i dag», «Eg heiter Anne Knutsdotter» og så videre. Viser av Alf Prøysen, Einar Skjæåsen, Vidar Sandbeck, Erik Bye og mange flere diktere er også populære sanger og kjent for mange i denne aldersgruppen.

Vi er i fastetiden like før palmesøndag og «Se, vi går opp til Jerusalem» måtte også være med i starten av sangutvalget denne fredagen. Så er vi i begynnelsen av den vakre vårmåneden april. Sanger med tekster som skildrer og omhandler våren er alltid kjærkomne å synge som: «No livnar det i lundar», «Alle fugler små de er», «Og vesle lerka», «Når våren ånder på li og fjell», «Blåveispiken», «Kom mai, du skjønne, milde!» og så videre.

Disse kjære vårsangene kan synges gjentatte ganger hvert år, og innholdet er alltid like aktuelt og meningsfylt. Et annet moment, verdt å nevne i denne forbindelse, er bruk og ivaretaking av vår gamle sangskatt. Det er ved å synge i forskjellige anledninger at «barnelærdommen» holdes ved like. Skolesangtradisjonen er vel verdt å ta vare på.

Som en avslutning på allsangen denne førpåskefredagen valgte vi en salme knyttet til påskehøytiden: «Gå Sion, din konge i møte!» Dermed var nok en «Syng med!» – time tilbakelagt, tydeligvis til glede for alle fremmøtte, undertegnede inkludert, og som i likhet med de andre setter gode, gamle sanger og viser høyt oppe på prioriteringslista. Det gjensto bare å ønske god helg og påske 2017!

Innsendt av Knut Geir Aas