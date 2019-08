KrF og vindkraft

Ikke behov for enda mer vindkraft i Birkenes.

I forbindelse med valgkampen er det mange som lurer på hvordan vi i Kristelig Folkeparti stiller oss i forhold til de signalene som er gitt i fra NVE om vindkraft.

Vi i Birkenes Krf mener at Birkenes kommune har tatt et stort ansvar i forbindelse med det grønne skiftet og vi mener det ikke er behov for å vurdere nye områder for vindkraft i Birkenes. Dette har vi tydelig skrevet i vårt program for 2019 – 2023, og det er noe som også er diskutert med

Fylkesordførerkandidat Bjørn Ropstad som sier seg enig i denne vurderingen.

For de som ønsker å lese mer om hva vi ønsker å prioritere den neste perioden så ligger vårt program på vår Facebook-side.

Geir Colbjørnsen

Ordførerkandidat Birkenes KrF