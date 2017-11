Uakseptabel sjikane

I kjølvannet av Metoo-kampanjen er det likevel ikke helt overraskende at Amalie Snøløs mottar negativ oppmerksomhet.

BIRKENESAVISA MENER: Farmen-deltaker Amalie Snøløs fra Birkeland har etter hun dukket opp på fjernsynsskjermen denne høsten fått sine 15 minutter i rampelyset, og vel så det. Denne uka kom det fram at ikke all oppmerksomhet den siste tida har vært av det ønskelige slaget, og Snøløs går nå til det skritt å kontakte politiet etter flere sjikanerende meldinger.

Det er fortvilende å se hva slags type oppmerksomhet Snøløs nå opplever, for det burde være unødvendig å si at dette er langt over grensa for det akseptable. Snøløs forteller om menn i 50-åra som ringer midt på natta og spør hvor mye hun tar i timen, og med det ikke legger skjul på at de er interessert i å kjøpe seksuelle tjenester av 21-åringen.

Hun får meldinger av folk som sier hun burde vært død, og at hun hadde spart verden for mye lidelse om hun ikke hadde blitt født. Hun får det hun oppfatter som drapstrusler, og hun får mindre alvorlige sjikanerende meldinger som går på hennes oppførsel i Farmen. Uavhengig av alvorlighetsgrad, er ikke denne type meldinger noe man må leve med, bare fordi man har deltatt i et fjernsynsprogram.

Til TV2 sier Snøløs at det tok skikkelig av med meldinger da hun saboterte et ukesoppdrag inne på Farmen-gården. Det er ganske utrolig at fjernsynsseere reagerer så sterkt på at en deltaker i Farmen-konkurransen gjør sitt for å vinne, at de tar kontakt med henne for å sjikanere henne.

I kjølvannet av Metoo-kampanjen, som virkelig har tatt av den siste måneden, er det likevel ikke helt overraskende at Snøløs mottar denne type negativ oppmerksomhet. Kampanjen har vist oss hvor utbredt seksuell trakassering er, og selv om bare deler av sjikanen Snøløs mottar er av seksuell karakter, viser Metoo hvor håpløse mennesker kan være i kontakt med andre mennesker.

Seinest lørdag avslørte journalist og programleder Aleksander Schau (43) en rekke konkrete kritikkverdige hendelser som han gjennom jobben sin har blitt vitne til. TV2 har seinere bekreftet at flere av hendelsene stammer fra dem, og at flere har måtte gå eller ikke fått fornyet kontrakten som følge av uønsket atferd. Metoo-kampanjen er med andre ord like aktuell i Norge som resten av verden.

Gjennom åpenhet om hvordan denne type oppmerksomhet rammer mottaker, og hvordan den påvirker livet deres, er det håp om at avsender kan forstå alvoret. I et ideelt samfunn burde det ikke være nødvendig med en Metoo-kampanje, og det burde ikke være nødvendig for Snøløs å ta et oppgjør med sjikanerende meldinger. Men det er det åpenbart, og da er det viktig at mottakere av sjikane våger å si ifra og protestere.

Så må samfunnet og hver og en av oss gjøre sitt for at mennesker behandler andre mennesker med den nødvendige respekt og omsorg.