Trues på livet

Farmen-deltaker får drapstrusler og spørsmål om hvor mye hun tar i timen.

– Jeg får meldinger fra folk som skriver til meg og sier at jeg burde vært død, at jeg aldri burde blitt født, og at jeg hadde spart verden for mye lidelse hvis jeg ikke ble født, sier Amalie Snøløs til TV2.

På Facebook tar Farmen-deltaker Snøløs (21) et kraftig oppgjør med fjernsynsseere som sender henne meldinger. I ett innlegg skriver Birkelandsjenta at hun blir flau på voksne menneskers vegne «som sitter bak tastaturet og skriver i vei».

Hun skriver videre «Skriv om meg og snakk om meg. Men ikke send meg melding på verken telefon eller Facebook med drapstrusler eller spørsmål om hvor mye jeg tar i timen!».

– Det er mannfolk i 50-årene som ringer om natta og spør hvor mye jeg tar i timen, og det er folk som sender meg helt ville bilder. Jeg har hatt så lyst til å legge ut skjermdumper, men jeg har bestemt meg for å ikke svare med samme mynt, sier hun til fjernsynskanalen.

Snøløs varsler nå at hun tar med seg sakene til politiet, og anmelder avsenderne.

– Folk kan rett og slett ikke holde på slik. Det tok fullstendig av etter at jeg saboterte på gården, sier hun, og sikter til da hun i et ukesoppdrag på gården saboterte flatbrødbaksten.