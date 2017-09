Spretter ikke sjampisen

Arbeiderpartiet på stedet hvil i Birkenes. Senterpartiet mest fram. Høyre mest tilbake.

– Valgkampen har nok i stor grad gått mot middelklassen, mens de som har blitt rammet av Høyres politikk har ikke blitt hørt. Arbeiderpartiet har ikke riktig klart å være deres stemme i kampen, sier Håkon Reiersen som har vært valgkampgeneral for Arbeiderpartiet i Birkenes.

Som seg hør og bør hadde Arbeiderpartiet rød vin på bordet under valgvaken mandag kveld. Men stemningen var noe avmålt, selv før den første prognosen klokka 21.00. Linda Hye, leder for Birkenes Arbeiderparti og gruppeleder for Arbeiderpartiet i Birkeland, har også gjort seg noen refleksjoner

– De fleste har kanskje fått det så godt nå, at man glemmer de som ennå ikke har det så godt, sier Hye til Birkenesavisa.

Hun vil uansett utfall av valget fortsette å kjempe for de svake og prøve å få middelklassen med i den kampen, påpeker hun.

Klokka nærmer seg 21.00, og den første prognosen er på vei. Dessverre for de fremmøtte på valgvaka i Nordåsveien går det som fryktet. Det ser ikke bra ut for Arbeiderpartiet og regjeringsskifte.

– Jeg har kjøpt inn champagne for sikkerhets skyld, men det ser ut til at vi må finne noe annet å feire enn valgresultatet, sier Hye.

Det er usikkert hva Arbeiderpartiet brukte champagnen til. Det eneste som kanskje var å feire i Birkenes, var at Høyre gikk noe tilbake og Arbeiderpartiet holdt stillingen fra forrige stortingsvalg. Senterpartiet gikk mest fram sammenlignet med forrige Stortingsvalg, men omtrent på stedet hvil sammenlignet med kommunevalget i Birkenes for to år siden.

Valgresultat Birkenes Stortingsvalget 2017 Høyre 24,5 (-4,6) Arbeiderpartiet 19,2 (0,0) Fremskrittspartiet 17,6 (+1,1) Kristelig Folkeparti 16,5 (-2,0) Senterpartiet 12,8 (+5,0) Sosialistisk Venstreparti 2,5 (+1,3) Venstre 2,2 (-0,6) Miljøpartiet De Grønne 1,5 (-0,4) Rødt 1,2 (+0,9) Andre 1,9 (+0,2) Prosentvis oppslutning. Endring fra forrige Stortingsvalg i prosentpoeng i parentes.