Jeg er en jævla sosialist. Eller rettere sagt en jævla sosialdemokrat.

Det er ikke alltid lett å se forskjellen når man er i emosjonell ubalanse grunnet uhemmet skryt. Eller på andre måter påvirket og beveget.

Som jævla sosialdemokrat tror jeg sterkt og inderlig på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet.

Jeg tror på frihet. Ikke frihet til å kjøre i 120 kilometer i timen, kjøre vannscooter eller spise lakrispiper. Men frihet til å reise seg hvis en snubler. Frihet til å stå i trygge arbeidsforhold, selv når man er syk eller uenig. Frihet til å ta den utdannelsen man har evner til, og en jobb man kan leve med.

Jeg tror på likhet. Jeg tror at den neste Steve Jobs, Einstein, Aristoteles, Steven Gadd, Springsteen eller Listhaug (for den saks skyld) allerede er født. Den norske modellen, utviklet gjennom mange år og i all sin ufullkommenhet, gir denne personen en mulighet til å nå sitt potensiale. Mer eller mindre uavhengig av kjønn, hudfarge, foreldrenes innkomst, legning eller annet. I mange andre land er ikke dette en selvfølge.

Jeg tror på solidaritet, og at sammen står vi sterkere. Jeg tror at alt som er godt for en bedrift ikke nødvendigvis er godt for de ansatte. Videre at alt som er godt for de ansatte ikke nødvendigvis er godt for bedriften. Jeg tror at trepartssamarbeidet er en forutsetning for de relativt ryddige arbeidsforholdene vi har i Norge. Jeg tror at avskaffelsen av løsarbeider-regimet var, og er, en forutsetning for at bedrifter faktisk kan utvikle seg organisatorisk, faglig og teknologisk, og at ansatte kan blomstre og bidra til verdiskapningen i en bedrift. Være en fornybar ressurs og ikke en forbruksvare.

Når noen kaller meg jævla sosialist som bør knuses, skal jeg da bli krenket?

Nei, mener jeg.

For det første; det er ikke alle som tenker og snakker slik, som har særlig injurierende kraft.

For det andre; jeg mener at jævla sosialist i stor grad er en hedersbetegnelse.

Jeg er en jævla sosialist.

Det er jeg stolt av.

Jeg håper at det blir mange flere slike som meg, og at vi sammen skal utgjøre en forskjell.

Takk.

Håkon Reiersen

Styremedlem Birkenes Arbeiderparti

1.vara til kommunestyret i Birkenes