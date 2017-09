Både bedrift og elev fornøyd etter arbeidspraksis. Nå etterlyses bedre ordninger for å få folk ut i arbeid.

– Dette viser effektene av et konkret politisk vedtak. Her får en flyktning arbeidspraksis på Uldal, og blir kjent med norsk arbeidsliv, lærer seg språket og knytter kontakter i lokalsamfunnet. Dette er viktig for en vellykket integrering, sier Toril Espegren (KrF) til Birkenesavisa.

