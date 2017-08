Lokale blåbær blir syltetøy

Røyland gård lanserer blåbærsyltetøy i samarbeid med Dyreparken.

– Dette er veldig spennende, sier en fornøyd Gunnar Sagstuen hos Røyland gård i Vegusdal.

I forbindelse med Tyttebærfestivalen som går av stabelen til helga, lanserer Røyland gård et helt nytt syltetøy i samarbeid med Dyreparken i Kristiansand. Bamsefars blåbærsyltetøy er resultat av halvannet års samarbeid mellom gården og dyreparken.

– Det er gøy at store aktører som Dyreparken har lyst til å samarbeide med små aktører som serverer ekte vare med høy kvalitet, som kan gi oss fotfeste i markedet. Det skal de ha all honnør for, sier Sagstuen i en pressmelding.

Mindre sukker

Som Birkenesavisa tidligere har rapportert reiser i år flere dyr fra Hakkebakkeskogen til Røyland i forbindelse med festivalen. Med seg har altså Bamsefar i Lia sitt helt eget syltetøy.

Sagstuen opplyser at Bamsefars blåbærsyltetøy består av 75 prosent blåbær fra Røyland og 25 prosent økologisk rørsukker.

– Vi har i lite sukker, så du kan spise så mye du vil. Vi er stolt av det nye syltetøyet, og vi har tenkt spesielt på barna, sier Sagstuen.

Helt økologisk

Syltetøyet blir tilgjengelig for salg gjennom Røyland gård, på Dyreparkens hoteller, og det skal også serveres på Ekorn-Jensens kafé i Dyreparken.

– Ekorn-Jensen er en Gull-bedrift innen Debio, og Dyreparken satser på lokalmat. Dette dreier seg om lokalt håndplukkede bær fra Sørlandet, økologisk godkjent av Debio. Det er veldig stas. Og i den forbindelse vil altså Bamsefar ta med seg noen av sine venner på lanseringen og hilse på noen av de gode bærplukkerne under festivalen, sier Sagstuen.

Penger til bærforskning

I forbindelse med Tyttebærfestivalen skal det også holdes en presentasjon om prosjektet Norwegianberries for en utvalgt gruppe. Framover skal Røyland gård og Norwegianberries sammen med akademiske institusjoner fra ulike steder i landet søke om millionbeløp til forskning på utnytting av bær i norske skoger. My av forskningen vil skje i Birkenes.

– Røyland gård er invitert med på grunn av satsingen vår på ville bær. Det er ikke så mange i Norge som satser på det. Prosjektet går på utnytting av ville bær i skogen og få ut ville bær på markedet og selge dem, sier Sagstuen.

Han forklarer videre at det skal forskes på økning av produksjon av blåbær i skogen, altså hvordan det kan bli mer bær. Blomstring og pollinering skal kartlegges, hogst og beitedyr vurderes. Prosjektet skal også se på hvordan bærene må behandles for å opprettholde best mulig kvalitet.

Eksportmuligheter

En del av prosjektet blir å vurdere eksport av bær og bærprodukter til utlandet.

– Samarbeidspartneren i Berlin har sett behovet for næringsrike norske kvalitetsbær, ikke bare hageblåbær, sier Sagstuen, og legger til:

– Vi skal forske på hvordan tjene penger på blåbær. Hvis vi får det til med blåbær, kan vi bruke det samme systemet på andre bær. Det kan bli like aktuelt med tyttebær. Tusenvis av tonn med bær råtner fordi vi ikke bruker dem.