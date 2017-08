Klart for festival

Etter Birkelandsdagene følger Vegusdalsdagen – eller tyttebærfestivalen som det også kalles.

Nytt av året er at den avholdes på Røyland gård, og i år skal kommunens kulturpris dels ut i forbindelse med dette arrangementet. Gunnar Sagstuen forteller at det er mye nytt på årets arrangement.

– Vi har til og med klart å få tak i Klatremus og Bamsefar fra Dyreparken. De kommer på besøk for de har sans for kortreist mat. Det kommer til å skje noe hele dagen med underholdning, visesang av lokale krefter, masse boder, teater og kulturpris. I år har vi også fått opp en zipline som kan gi spenning og magasug, sier Sagstuen.

Zipline er en wire fra et tre til et annet – høyt over bakken. Sikkerheten står selvfølgelig i høysetet og banen er godkjent av selveste Park- og tivoliavdelingen i Jernbanetilsynet, så du må ikke komme her, og komme her. Dette er alvorlige, men gøye greier.

Det er også nok av tyttebær i skogen, og Sagstuen stiller med guide som vet å finne de beste plassene. Rensemaskinen står klar, og de som ikke vil ha med seg fangsten hjem kan selge den til Røyland gård som bruker bærene til produksjon av tyttebærsyltetøy.