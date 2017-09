Jazz langs elva

Nå kan du snart oppleve elvebrus og gladjazz i skjønn forening.

– Vi har funnet på et nytt begrep som heter brojazz, og skal sette opp en konsert ved Slettene bro med Sandra Point Trad. Jazzband, sier Kristian Hagestad i Slettene bros venner.

Til tross for at bandet har holdt på lenge i Lillesand, har de aldri før spilt på Birkeland. Hagestad omtaler musikken som skikkelig gladjazz man blir i godt humør av.

– Alt ligger til rette for at det skal bli en veldig fin stemming med elvebruset, jazzmusikken og en fin og klar høstdag, sier han.

Foreninga Slettene bros venner ivaretar den gamle broa, og for to år siden arrangerte de brokafé. I år ønsket de å ta konseptet videre, og hensikten er både å hente inne penger til vedlikehold, men også promotere broa og plassen.

– Dette er en flott plass. Enten man går over broa, eller setter seg ned på en av breddene har man en flott stemning både oppover og nedover, sier han.

Hvis værgudene slår seg skikkelig vrange kan konserten flyttes til kulturarenaen på Valstrand. Hagestad håper derimot på godt og tjenlig vær, og ikke minst godt oppmøte.

– Det har vært et par fra bandet og befart plassen, og de synes dette er veldig spennende. Det er litt annerledes for hvor de normalt spiller. VI har et håp om rundt 100 publikummere, men er fornøyd med alle som kommer, sier han.