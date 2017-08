Selv flere tiår etter Vespa så dagens lys, har mopeden evnen til å fungere som samtalestarter.

Noen stands under Birkelandsdagene tiltrekker seg litt ekstra oppmerksomhet, og menn over 60 hadde vel en tendens til å interessere seg for motoriserte ting.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.