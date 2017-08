Valgflesk, ballonger, twist og kaffe

Det er tydelig at det er valgår i år, og ingen av de politisk partiene vågde å la anledningen gå fra seg under årets Birkelandsdager.

– Stem på Frp så skal du få seks kroner avslag i bommen mellom Arendal og Tvedestrand, sier Odd Gunnar Tveit.

Han har faktisk møtt på Stortinget og også frembrakt sitt budskap fra talerstolen der. Det frister til gjentakelse men med fjerdeplass på lista er nok ikke sjansene så store, medgir Tveit.

– Stem på oss, og Aust-Agder skal få superbredbånd, sier Gro-Anita Mykjåland som mener at superbredbånd er viktig for utviklingen i fylket.

Og Arbeiderpartiet er ikke snauere enn at de tilbyr folket 15 milliarder i økte skatter, men passer samtidig på å fortelle at det likevel ikke kommer opp på nivået som var i 2012.

Det er en spøkefull og god tone partiene imellom, og det spøkes med at Arbeiderpartiet vel er det eneste som klarer å oppfylle – ja endog overoppfylle valgløftene. Uten at navn skal nevnes er det visst også så at valgløfter ikke skal tas for bokstavelig.

Optimisme i partiene

Kjell Ingolf Ropstad har stor tro på at Kristelig Folkeparti skal kapre et mandat i Aust-Agder og at han skal få sin plass på tinget. Nå har han plass på utjevningsmandat, men håper å vinne eget mandat.

– Vi trenger cirka 1.500 stemmer mer enn ved forrige stortingsvalg for å kapre et sikkert mandat, sier Ropstad som tydeligvis kjemper en innbitt kamp.

Ved valget i 2013 fikk partiet 7.000 stemmer og det holdt til utjevningsmandat, forteller Ropstad

Må øke mer

Gro-Anita Mykjåland og Senterpartiet har en litt lengre vei å gå. De må øke fra 2.800 i 2013 til omkring 10.000 stemmer i 2017. Men det er tydelig på Mykjåland og partifellene, at med den medvind som Senterpartiet har nå, så skal det kunne gå.

Arbeiderpartiet og Høyre kan slappe litt mere av, men ønsker å være med og kanskje få to mandater. Frp-folkene lever nok litt i spenning og de vil beholde det siste mandatet fra fylket, eller ikke.

Det er nerver ute og går og alternativene diskuteres partiene imellom mens det deles ut ballonger, twist, kaffe og kaker sammen med valgflesket.

Når Mykjåland får et glimt av Trygve Endresen i folkemengden får hun det travelt.

– Nå er det på tide at du kommer tilbake til moderpartiet, Trygve, sier Gro Anita og gjensynet er hjertelig.

Det veksles gode historier og hyggelige minner, men Endresen er nok ikke i omvendelsesmodus og lar seg ikke rive med i Senterpartiets vekkelsesvind som går over landet.

Uvant med valgkamp

Obay Binkhadve fra Syria og Anor Abdallah fra Sudan er nyinnflyttede flyktninger til Birkenes, og opplever valgkamp for første gang.

– Det er uvant med valgkamp og å kunne velge mellom forskjellige meninger, sier Obay på brukbart norsk selv om han har vært i Norge i snaut et år.

Han forteller om ditt eget liv som er blitt veldig forandret siden han kom med gummibåt over Middelhavet og ble plassert i Norge.

– Men det er ikke lett å skulle velge mellom alle disse partiene. Det er det vi håper å kunne få litt hjelp til nå, sier guttene før de fortsetter sin vandring mellom valgbodene og ser forbauset på den fredelige valgkampen og den gode tonen mellom politiske rivaler.

Kommuneplanarbeidet

Teknisk etat har fått plass sammen med politikerne. Det er tid for kommuneplanarbeid og man er interessert i innspill til denne.

– Hva er det sprøeste innspillet du har fått, Raen?

– Nei, det vil jeg ikke ut med, men jeg kan jo si at det har kommet inn mange fornuftige innspill. Det er også litt om å gjøre for oss å få ut at det er noe som heter kommuneplan og at det må tas alvorlig både av innbyggere og av politikere, sier Øyvind Raen.

Han har for anledningen har fått med seg Monica Larsen som er byggesaksbehandler i kommunen.

– Det er jo ikke sikkert at alt skal ha plass i kommuneplanen, men kanskje det kan være innspill som får plass i andre planer, sier Raen og presiserer at alle innspill er velkomne og alle innspill blir vurdert.