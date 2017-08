Kjekt å ha på en regnværsdag

Venninner sparer til ny mobiltelefon, og dollarsedler.

Dele- og bruktmarkedet på idrettsparken ble en til dels fuktig opplevelse, men det så ikke ut til å legge noen demper på humøret. Og det jo hyggelig å bli møtt av Wenche Flaa Eielands stemme gjennom høyttaleren som forkynner:

– Dette skal bli himla fint. Det er flott å se så mange i år også.

Og så kom regnet i bøtter og spann. Men det gjorde jo at folk måtte presse seg sammen under telt og paraplyer, og dermed satte det kanskje i gang den gode samtalen. Så var kanskje regnet godt for noe.

Han liker ikke å stikke seg fram – Bendiks Birkeland, men etter diverse overtalelse fikk vi ha litt på gli. Birkeland er Ford Capri-fan og frelst. Den han har nå er den tredje i rekken og stått i garasjen siden 1988. For den som forstår seg på slikt, så er det en 1983-modell med 2,8 innsprøytning. Den er å se på Strøget når våren og finværet kommer.

Sparer i dollar

Jenny Stie og Hedda Lid Hetland har det veldig gøy. De selger mammas krølltenger og gamle klær.

– Og det er det jo nok av hjemme, sier Jenny, som også forteller at til nå har solgt for 600 kroner.

Slush-maskinen gikk for 70 kroner og et fotoapparat gikk for 130 kroner, forteller jentene.

Jenny sparer til Iphone 7, og Hedda skal veksle sitt overskudd i amerikanske dollar, for familien skal på ferie til Orlando neste år. Det er fremdeles ting igjen på bordet, og hvis regnværet holder seg vil jo folk trekke inn under taket og få øye på tingene på bordet.

Gammel teknologi

– Hvordan kan du forvente å selge gamle FM-radioer nå i disse DAB-tider, spør vi Francisco Ruiz.

– Det passer jo aldeles utmerket når plassen er full av veteranbiler. Det går jo ikke an å ha moderne radioer i veteranbiler, og da selger jeg disse for tjue kroner stykket, sier Ruiz.

En tur forbi teltet litt seinere på dagen viser at han fikk rett, radioene er forsvunnet.

Gøy med trial

Vi har jo fulgt utviklingen i trialklubben med soknepresten i spissen. Nå er de tydeligvis godt i gang og selv i øs pøs regn ble de forskjellige hindringer forsert med imponerende kjøring.

– Og som du ser er det både for unge og voksne. Mange benytter dette som et familieforetagende og det er noe fint med at hele familien kan ha samme hobby og lidenskap, sier Frode Eikrem.

Det øves og prøves i hoppbakken på Herefoss, og så blir det en og annen opptreden som bygda setter pris på.

Opelparade

Det var vanskelig å få svar på hvor mange forgassere det var på en Opel Sonett. Wesenlund prøvde en gang i tiden i en tannlegestol. Men det som Arnfinn Emil Olsen ikke vet om Opel, er neppe verd å vite. Gjennom høyttaleranlegget var tall og bokstaver, og årsmodeller og utsalgspris, så det var ikke rart om en og annen gikk litt i surr.

Men interessant var det og paraden klarte å trekke fram mangt et minne om både Diplomat og Admiral. Men de som hadde håpet å få et glimt av Kadett 1965 modell med autostrada-gir, måtte gå skuffet hjem.