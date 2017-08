Birkenes kjørte over Trauma i andre omgang, men måtte tåle et nytt forsmedelig ettmålstap i Birkenesparken tirsdag kveld.

Anført av en spillesugen Glen Jørgensen åpnet hjemmelaget forrykende og skapte to kjempesjanser før det var gått to minutter. Etter ti minutters spill stanger veteranen hvittrøyene i ledelsen etter en perfekt corner fra Gjøran Mollestad. Når kvarteret er gått blir Birkenes snytt for straffespark når Jakob Flakk dyttes ned i Trauma-feltet.

Denne saken er forbeholdt våre abonnenter. Logg inn eller bestill et abonnement på Birkenesavisa for å lese mer. Har du allerede abonnement på Birkenesavisa? Registrer deg som digital bruker og få tilgang.