Kommunen har innvilget skoleskyss til barna på Flakk ettersom hengebroa ikke er vinterbrøyta.

– Etter en gjennomgang er det klart at korteste vinterbrøyta vei til Flakk er over Teinefossbroa. Dermed får barna på Flakk en skolevei på over fire kilometer, og vi innvilger skoleskyss, sier Øyvind Mellem i Birkenes kommune.

