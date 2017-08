Dype horn på Tollnes

140 lastebiler, vogntog og noen få busser i veteranutgave fra heile landet var stilt ut på Tollnes lørdag 1. juli.

Dette var utgangspunkt for det årvisse Vognmannsløpet som i år blei lagt til Agder.

Det var Asbjørn Mollestad sammen med Agder Motorhistoriske klubb som tok initiativet og stilte sin eiendom på Tollnes til disposisjon. Familien Mollestad med venner sto for kioskdrift og tilreisende deltakere kunne campe og parkere på Flakksvannsbanen.

Vognmannsløpet er et veteranløp som starta fra Birkeland klokka 12, og deltakerne starta med 30 sekunders mellomrom. Kjøreruta var: Birkeland – Lillesand – gamle E18 til Vallesverdmyra – tilbake og ut til Høvåg og Randesund – fiskesuppe til lunsj hos Løvaas Transport som har 100 årsjubileum – Hamresanden – Tveit – Foss – Rugsland – Birkeland.

Det var et fantastisk syn å se alle de flotte, restaurerte lastebilene kjøre forbi med sine stolte vognmenn i førerhuset. På Øvre Birkeland hadde et par familier satt seg på campingstoler i veikanten for å bivåne synet og vinke til bilene. Og sjåførene kvitterte med å tute med bilhornet! Alle med sin individuelle tone, sin spesielle motorlyd og sin særegne utsmykning av bilene – og med ei salig blanding av dieseleksos som la seg over området.

Reint rørende å se hvilken omsorg og pietet som er lagt ned i restaureringa; dette er en viktig del av kulturarva vi sjelden tenker på – transporthistorie – og som det legges ned 1000-vis av timer av interesserte lastebileiere.

Lokale deltakere var Totto Nyhaven, Steinar Løland, Martin Birkeland, Steinar Støle og Asbjørn Mollestad. Steinar Støle og Martin Birkeland stilte med nyrestaurerte kjøretøy. Steinar med Steyren og Asbjørn med sin Volvo F89.

Erling Raade hadde med sønnen og to sønnesønner for å gjøre ære på Steinar Støle og hans arbeid med å restaurere sin Steyr 480 fra 1958. Selv hadde familien Raade med seg to stykk Steyr, deriblant Jon Gusdals gamle tømmerbil. Trond Dahl kom helt fra Eidsvoll i sin gamle Mercedes for å se den ferdig restaurerte Steyren til Steinar etter å ha fulgt prosjektet via e-post gjennom flere år.

Innsendt av Jostein Teistedal og Inger Birkeland Slågedal