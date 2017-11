30.000 til kreftforening

Svalendinger på basar over grensa.

Erkleiv skole ligger i Kristiansand kommune og derfor til vanlig utenfor Birkenesavisas dekningsområde. Men når Vigdis Svaland ringer og forteller om basar på skolen, og at det hovedsakelig var folk fra Birkenes og Svaland som deltok, fortjener det spalteplass.

– Jeg vil egentlig bare takke. Vi var en vennegjeng som fant ut at vi måtte gjøre noe nyttig, og da fant vi ut at en basar til inntekt for Kreftforeningen kunne være en god ting, sier Svaland, og legger til:

–Vi er stor takk skyldig både til bedrifter, butikker og privatpersoner, som stilte med gevinster. Det var fullt hus og stormende jubel.

Godt over 100 fremmøtte tok lodd, spiste kaker og drakk kaffe og Kreftforeningen er sikkert takknemlig for 30.650 kroner som blir oversendt.