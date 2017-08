Rapport fra Spania

Tolv jenter, ni supportere og to trenere med vellykket håndballturnering.

Ett og ett halvt år med dugnader, sparing og sponsorstøtte. Planlegging, trening, terping på finter, trekk og forsvar. Håndballgruppas jenter-15 er klare for tur. Før skoleferien hadde fått satt seg skikkelig, satte alle 12 jentene på laget seg på flyet til Barcelona for å delta på Granollers cup.

Håndballcupen samler snaut 400 lag fra Korea i øst til Island i vest. Med laget fra Birkenes IL fulgte ni ihuga supportere og lagets trenerduo Tomas Andesson og Tor Einar Holm.

Laget skulle spille fem kamper og spenningen var stor før første kamp. Med 30 grader i skyggen gikk oppvarmingen lett. Det norske flagget vaiet fra tribunen.

Det er uvant å spille ute, og uten klister på ballen ble de spanske jentene hakket for store for våre jenter. Men med oppmuntrende trenere var resultatet fra kampen fort glemt, og etter en dag på stranda var jentene var klare for nye utfordringer.

Spillet i de siste kampene satt som det skulle, pasningene fant sine mottagere, fintene satt og forsvaret var hardt og godt. Målvakt, Emma Holm, gjorde en god jobb og hold laget godt inne i alle de siste kampene. Nivået i gruppa var høyt, og selv om laget spilte på sitt beste de fire siste kampene ble det bare en sier og tre knepne tap.

Med avslutning mot islandske IBL var håpet om en seier til absolutt tilstede, vekslende ledelse gjennom hele kampen holdt både spillere og supportere på tå hev. To straffer i løpet av kampens 12 siste sekunder gjorde at islendingene vant med ett mål. Godt spill, fornøyde trenere og stolte supportere gjorde at tapet var raskt glemt.

Alle utespillere tegnet seg på scoringslista i løpet av turneringen, supporterne var stort sett hese hele uka og trenerne var strålende fornøyde med jentenes innsats. Med stranda fem minutter fra hotellet, shoppinggater i nabobyen 15 minutters gåtur unna, og svenske gutter i etasjen over ble det tid til andre ting enn håndball også.

Spillere og foreldre har all grunn til å være takknemlige for jobben Tomas Andersson gjør for laget. Får noen av dere som leser dette anledning til å delta på denne cupen ved en senere anledning anbefales det på det sterkeste. Takk for turen til alle som var med.

Innsendt av Øystein Dugstad