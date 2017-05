Nå er sykkelsesongen i gang

Lørdag kommer norgeseliten i terrengsykling til Birkeland.

– For 17. gang arrangeres Å i heiane førstkommende lørdag. Hele norgeseliten i terrengsyklingmaraton er på plass for å kjempe om norgescup-poeng. Flere ryttere ønsker nok også å finsikte løypa som det skal sykles norgesmesterskap på i neste sesong, sier Øyvind Vaagland Reiten.

Han håper som mange som mulig tar turen til Birkenesparken og de omliggende områdene av løypa for å heie på alle som deltar. Rittet starter klokka 12.00, og første rytter i mål ventes rundt 14.15.

– Av lokale deltagere så har vi flere utøvere fra Kristiansand (KCK) på start samt at Birkenes-rytteren Jon Kristian Svaland har lovet å ta turen hjem for å sjekke om han kan forsvare andreplassen fra 2016, sier Reiten.

Ellers vil både lokale Birkenes- og Blindleia-ryttere stille i master- og turklassen. Løypa sykles i to distanser 45 og 60 kilometer avhengig av klassetilhørighet.

Sesongen i gang

Sykkelsesongen blir med dette for alvor sparket i gang denne uka, for allerede tirsdag gikk Tveide Rundt av stabelen med fellesstart på Tveide stasjon. Neste store arrangement som Birkenes IL står for er Kvartetten 11. juni med start klokka 11.00.

– Rittet består av lag på fire som sykler 97 kilometer sammen. Dette er blant de hardeste rittene som arrangeres, så her bør man være gode venner før start, sier Notto Høiland.

Deretter er det klart for årets store høydepunkt uka etter. Søndag 19. juni er det klart for Birkenesrunden hvor første syklist stikker avgårde allerede klokka 08.30. I to timer framover sendes så syklistene ut på veien.

– Dette rittet passer veldig godt for syklister som ikke er veldig proffe, understreker Høiland.

Sesongen avsluttes med åpent klubbmesterskap tirsdag 5. september.