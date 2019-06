Varsler fare for tornado

Kommersiell værvarsler sender ut tornadovarsel på Sørlandet.

– Det er ikke snakk om tornadoer som i USA, som jevner alt med jorden. Men i morgen blir det veldig varmt først på dagen. Så kommer det fuktig og ustabil luft inn, med kraftige tordenbyger. Der kan det dannes skypumper eller tornadoer, sier Olav Krogsæter, vakthavende meteorolog ved StormGeo til Fædrelandsvennen.

Ifølge avisa er det første gang det er sendt ut tornadovarsel i Norge. StormGeo er en av verdens største kommersielle leverandører av værtjenester globalt.

– Det er vel egentlig ingen som har turt å sende ut et tornadovarsel i Norge før, det blir så mye styr. Jeg gjorde det nå, men innser at jeg har skapt mye ekstra jobb for meg selv, sier Krogsæter.

Meteorologisk institutt på sin side opererer ikke med tornadovarsler. Statsmeteorolog Håvard Thorset utelukker ikke at det kan komme noen små tornadoer enkelte steder.

– Det er en værtype hvor sånt kan oppstå. Vi får periodevis veldig mye regn, sier han til avisa.

Derimot har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel, som er på oransje nivå, onsdag ettermiddag.

– Varm og fuktig luft kommer inn over Sør-Norge. Det gir opphav til lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 millimeter per time, lyder varselet.