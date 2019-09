Variert klimainnsats

To av partiene i Birkenes nevner ikke klima med et ord i valgprogrammet.

Samtlige av toppkandidatene til kommunevalget i Birkenes har svart på en klimaundersøkelse gjennomført av Framtida.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) hvor Birkenesavisa er medlem. I undersøkelsen svarer toppkandidatene på spørsmål knytta til klima og lokalt partiprogram.

To av partiene, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, nevner ikke klima med et ord. Odd Gunnar Tveit (Frp) svarer «nei» på spørsmålet om partiprogrammet nevner klima, og slår fast at partiet ikke har noen klimatiltak i programmet. Geir Colbjørnsen (KrF) på sin side svarer også «nei», men legger til at partiet har flere klimatiltak i programmet.

– Jeg tror ikke det finnes tiltak lokalt som monner i det store bildet. Det hjelper ikke hva vi gjør her om vi sammenligner med store land som Kina og India, men dersom vi kan spare strøm, og dermed spare penger er det en god ide, sier Odd Gunnar Tveit (Frp) til Birkenesavisa.

Realistisk kutt

På spørsmål om hvor stor del av klimagassutslippene i kommunen partiet vil kutte, svarer de fleste partiene «ingenting, eller mindre enn 20 prosent». Colbjørnsen og Gyro Heia (Sp) slår derimot fast at de har ambisjoner om å kutte «mellom 20 og 30 prosent».

– Dette er ikke et ambisiøst mål, men et realistisk mål. De neste fire årene må vi legge grunnlaget for en videre reduksjon, og målet til slutt er jo 40 prosent, sier Gyro Heia (Sp).

– Hvilke tiltak blir enkle å gjennomføre?

– Jeg skulle ønske vi kunne tenke mer på hvordan vi kan binde opp klimagassene gjennom landbruk og skogbruk. Vi i Birkenes har mye skog, og jeg håper vi kan være en foregangskommune. Kommunen bør gå foran, men mange bedrifter er allerede veldig flinke, så kanskje vi kan lære av dem, sier hun.

Nullutslipp

I undersøkelsen oppgir ikke Anders Christiansen (Ap) noe mål for hvor mye partiet vil kutte de neste fire årene. Han avviser derimot at partiet ikke tar klima på alvor.

– Vi skal på sikt bli en nullutslippskommune og skriver dette i valgprogrammet, men vi har ikke noe konkret tall for reduksjon neste valgperiode. Vi ønsker å være en kommune som reduserer klimagassutslippene, og vi må begynne med de enkle tiltakene. Det er en del som kan gjøres, sier Christiansen til Birkenesavisa.

Ordføreren mener partiet har en ambisiøs klimapolitikk.

– Ja, når man snakker om nullutslipp så er det ambisiøst. Bedriftene i Birkenes arbeider veldig bra med dette, og vi skal støtte opp om det, sier Christiansen.

Flere aktuelle tiltak

Senterpartiet ønsker å redusere bilkjøringa i kommunen, og det samme gjør Høyre, Venstre og felleslista for Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

Både Nertila Stringa (V) og Ruth Kylland Martinsen (MDG) vil gjøre dette blant annet med å bygge flere sykkelstier, og bidra til fortetting for å skape mindre behov for bil. Arild Windsland (H) vil blant annet jobbe for flere kollektivfelt.

Venstres toppkandidat vil ellers ha ladestasjoner for el-biler i sentrum av Birkeland.

Nevner lokalpartiet ditt klima i partiprogrammet? Ja: 5 (Ap, H, Sp, V og SV/MDG) Nei: 2 (Frp og KrF) Går lokalpartiet ditt inn for en politikk for mindre bilkjøring? Ja: 4 (H, Sp, V og SV/MDG) Nei: 3 (Ap, Frp og KrF)

Hvilke klimatiltak vil lokalpartiet ditt jobbe for å gjennomføre de neste fire årene? ENØK-tiltak på kommunale bygg: 5 (Ap, Frp, H, KrF og Sp) Verne matjord mot utbygging: 4 (KrF, Sp, V og MDG/SV) Redusere matsvinnet i kommunen: 3 (Frp, KrF og Sp) Sette miljøkrav til alle innkjøp: 2 (Sp og MDG/SV) Årlige klima og miljøregnskap: 2 (V og MDG/SV) Solenergi på flere kommunale bygg: 2 (Ap og Sp)