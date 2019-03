Som plomma i egget

Uttrykket blir brukt i positiv betydning og sier at vi har det bra og er fornøyd med situasjonen vi befinner oss i.

Med torsdag 21. mars hadde vi passert vårjevndøgn dagen før, og med solnedgang kl. 18.43 var dagen forlenget med 5 timer og 51 minutter siden solsnu 21. desember. Det kjentes tydelig at våren var i anmarsj med lange lyse dager, 10 plussgrader om morgenen og som midt på dagen steg til 15. Skjærene var i full gang med å bygge reir, og knopper på busker og trær var forberedt på vår. Thorbjørn Slaastad, vår dyktige fotograf, var leder for oss 18 turgåere denne torsdagen og valgte jernbanetraseen forbi Birkeland skole utover mot Tveidegrenda.

I passende rusletempo pratet vi om vær og vind og dagligdagse gjøremål og opplevelser. Det sosiale aspektet og samtale med hverandre er absolutt en vesentlig del av turprogrammet samtidig som natur, omgivelser og geografi, samt historiske og kulturelle minnesmerker og severdigheter blir observert og kommentert. «Her er det flott å ha matpause midt i sola», sa to av våre deltakere da vi nærmet oss målet for turen. Hele gjengen var enig og fant sitteplasser på digre tømmerstokker med Tveide stasjon som bakteppe.

Her satt vi på rad og rekke med våre matskrin og termosflasker,- dagens høydepunkt,- og kunne ikke ha valgt et bedre spisested. Nei, her hadde vi det som plommen i egget under en åpen og klar blå marshimmel omgitt av stillhet og vakker natur. Så var det retur på veien tilbake i motsatt retning til startpunktet der kilometerteller viste tallet 7.

Knut Geir Aas