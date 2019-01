Snø og renovasjon

Da var snøen på plass igjen.

Det er noen kloke hoder som har sagt noe som dette om snø: Dersom du velger bort gleden over snø, vil det fortsatt være like mye av den, men du vil ha en glede mindre.

Vi velger å beholde gleden over et flott hvitt lag på bakken. Men vi ber om litt hjelp for å håndtere noen av utfordringene snøen medfører. Våre renovatører står virkelig på for å tømme alle dunkene som står ute. Og de bruker i perioder som nå, nesten dobbelt så lang tid på en rute.

Vi ønsker at hver enkelt tenker seg om en ekstra gang når man måker. Og er veldig takknemlige for at det ryddes snø rundt dunkene. Børst også gjerne snø av lokket, og sørg for at dunkene ikke er fryst fast i bakken. Dersom du har vått avfall, kan det være en god ide å legge noe avispapir i bunnen av dunken for å avhjelpe at det fryser fast.

Vi har kjettinger på og prøver så langt det lar seg gjøre å komme frem over alt. Men det er slik at sikkerhet går foran alt, og at vi derfor må gjøre noen vurderinger om å ikke ta sjanser. Derfor vil noen kunne oppleve at dunkene ikke blir tømt. Vi er for øvrig glade for tilbakemeldinger fra våre kunder, det er gjennom innspill vi får muligheten til å gjøre ting bedre.

Så kontakt oss gjerne på telefon, mail eller aller helst gjennom meldingstjenesten i vår app (MinRenovasjon), som vi er glade for å se at så mange bruker.

Johan Jørgen Fossli

Daglig leder, Libir IKS