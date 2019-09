Kongepokal og blomster

Tor Arnfinn Homme har fått kongepokal og blir hedret av kommunestyret.

– Vi får ikke en kongepokal hver dag, det er noe vi får ganske sjeldent. Men nå har vi fått det, og det er en kongepokal fra landsskytterstevnet. Ikke bare vant han i år, men han vant også i fjor, det er litt av en prestasjon, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Før han satt i gang valgperiodens siste kommunestyremøte forrige torsdag, ba han Tor Arnfinn Homme komme fram for politikerne. Homme skjøt som kjent best av alle i feltskyting under årets landsskytterstevne, og fikk i tillegg kongepokalen.

– Det er et stort og flott arrangement. I teorien er skyting enkelt, for det er bare å treffe midten. Men så enkelt er det ikke. Det krever sitt å treffe gang på gang, sier Christiansen.

Og han har etter hvert erfaring å snakke om. Under årets landsskytterstevne ble det avholdt en duell mellom ordførerne på Sørlandet. Christiansen trente to ganger før selve konkurransen.

– To treninger var ikke nok, men det er jo gøy at jeg traff noe som helst. Dessuten slo jeg ordføreren fra Lillesand, og da følte jeg jobben var gjort, sier Christiansen.