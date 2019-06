Klarte ikke knuse drømmen

Administrasjonen klarte ikke å knuse drømmen til det unge ekteparet, skriver Odd Gunnar Tveit (Frp).

Eirin og Anders Tveit har en drøm om å bygge hus og drive gård på Steinsland. Administrasjonen gjorde alt for å knuse drømmen til det unge paret som ønske å bo på Steinsland. Ingen jeg har pratet med kan fatte å begripe at folk kan være så ondsinnet at de ikke ønsker at folk kan bygge på en fjellknatte på Steinsland.

Mens andre kommuner ønsker nye innbyggere velkommen til kommunen, så foreslår Birkenes kommune at Anders og Eirin bør bo i Vennesla. Burde ikke heller administrasjonen stilt opp med blautkake og ønsket nye innbyggere og skattebetalere hjertelig velkommen til Birkenes?

En jordbrukssjef burde jo se at det er litt upraktisk å bo i Vennesla å ha dyr som må stelles på Steinsland. Eller mener administrasjonen at to familier kan bo i ett lite gammelt hus med kun to soveværelse? Det hadde gått for hundre år siden, men ikke 2019.

Først sa administrasjon nei til kårbolig, så sa de nei til å fradele ei tomt, og til sist sa de nei til bygging på Steinsland. Kanskje administrasjon syns det er dyrt med den lange skoleveien?

I Birkenes er der boplikt som blir håndhevet strengt. Men hvis folk ønsker frivillig å bo i Birkenes, da sier administrasjonen NEI. Hvem kan skjønne det?

Takk til ordføreren og de sju andre i planutvalget som stemte JA.

Det er klart at det ikke er noen fordel å være sønn av en politikker fra Fremskrittspartiet når administrasjonen skal behandle en slik sak, men det burde ikke gå utover uskyldige ungdommer.

Jeg får nok kjeft av rådmann og ordfører for dette innlegget, men det må jeg tåle. For jeg skriver ikke dette for vår egen del, men for å ta opp ett kjent problem i Birkenes. At folk ikke er velkommen til å bosette seg i Birkenes, ja, utenom folk som vil bo i sentrum eller som blir tvungen på grunn av boplikt.

Jeg har alltid vært stolt av å bo i Birkenes og syns det er litt flaut når administrasjonen forslår at folk heller bør bosette seg i nabokommunen.

Odd Gunnar Tveit

Birkenes Fremskrittsparti