Juniorene tok tak

Jesper Bergstøl og juniorspillerne Edvard Wisløff-Ohrvik og Arild Moldal var toneangivende da Birkenes ILs A-lag tok sine første poeng i årets 5. divisjon.

– Det var gøy! Det var god stemning etterpå, både i garderoben og i bilen hjemover, forteller trener Nils Olav Bjelland etter 4-2-seieren borte mot Risør.

Det var ikke festfotball som ble vist på Kjempesteinmyra torsdag kveld, men BIL-treneren gleder seg over at laget endelig klarte å kapre poeng.

– Vi vinner fortjent, det er det ikke tvil om, men vi har spilt bedre i mange av kampene vi har tapt denne sesongen, hevder Bjelland.

Han hadde bare med seg 12 spillere til Risør, og roser keeperveteran Thomas Salvesen, som la opp før denne sesongen, for å stille sporty opp når lagets faste keeper Kenneth Fossdal ikke fikk fri fra jobb.

– Thomas er jo en god keeper, så det skaper trygghet å ha ham bak der, understreker BIL-treneren.

Juniorene var best

Han trekker også fram juniorspillerne Edvard Wisløff-Ohrvik og Arild Moldal, som regjerte på hver sin side i forsvaret denne kvelden.

– De er gode på dette nivået. Begge er raske og har stor løpskapasitet, så de gjør en meget god jobb, skryter Bjelland.

Sammen med midtbanemotoren Jesper Myhrebakken Bergstøl var de bortelagets beste spillere.

– Jesper gjør en god kamp, spesielt i første omgang. Han er vel den som løper mest av våre og skaper mye. Han har også en slepen teknikk som gjør at han er vanskelig å stoppe. Det gir oss en del frispark, forteller treneren.

To mål av Espegren

Birkenes tar ledelsen allerede etter fem minutter når nettopp Bergstøl slår en corner fra høyre inn i Risør-feltet. Der står kaptein Knut Arild Espegren klar og styrer ballen direkte i nettet. Samme duo er sentral når hvittrøyene legger på til 2-0 syv minutter seinere. Da blir Bergstøl felt på vei gjennom Risør-forsvaret. Straffesparket setter BIL-kapteinen sikkert i mål. Det nærmer seg halvspilt omgang når Jesper Bergstøl igjen blir felt. Frisparket setter Rune Imenes over muren og ned i hjørnet til 0-3.

Rett før pause reduserer Risør på straffe.

– Vi er litt for gavmilde de første tjue minuttene, men så får vi litt mer kontroll og ro, og de siste tjue er mye bedre, da skaper Risør lite, er BIL-trenerens analyse av første omgang.

Vakkert frisparkmål

Halvveis i andre omgang får Birkenes frispark på hjørnet av 16-meteren. David Christiansen, som gjør comeback i BIL-trøya, bøyer lærkula vakkert over muren og helt opp i nærmeste hjørne. Dermed står det 1-4 på Kjempesteinmyra. Nå setter hjemmelaget inn mer offensive krefter og dytter fram folk. Det gir resultat seks minutter før full tid, når ballen tuppes i mål etter klabb og babb i BIL-forsvaret. Helt på tampen har BIL et par gode sjanser til å øke ledelsen, men det ebber ut med 2-4 i målprotokollen.

– Vi har litt å gå på spillemessig, men det er nydelig å få den første seieren. Det var godt å høre seiersjubel i garderoben igjen, sier Nils Olav Bjelland.

Avansement

Trepoengeren sender birkenesingene opp fra jumbo- til nest siste plass på tabellen. BIL-treneren har troa på at det kan bli flere poeng i uka som kommer.

– Vi møter Imås allerede mandag. De slo oss i vår, men da spilte vi egentlig en god kamp, og det er et lag vi kan ta poeng fra. Hever vi oss et hakk spillemessig, skal det være mulig å slå både Imås og Øyestad som ligger på plassen over, mener Nils Olav Bjelland.

Kampfakta Risør – Birkenes 2-4 (1-3) Bane: Kjempesteinmyra nye kunstgress Mål: 0-1 (5) Knut Arild Espegren, 0-2 (12) Espegren, 0-3 (19) Rune Imenes, 1-3 (37), 1-4 (72) David Christiansen, 2-4 (84) BILs lag (1-4-3-3): T. Salvesen – E. Wisløff-Ohrvik, S. Jørgensen, H. Birkeland Flaa, A. Moldal – S. Martinsen, H. Selmani, D. Christiansen – K.A. Espegren, R. Imenes, J. Myhrebakken Bergstøl. Benytta innbytter: K. Knapstad Antonsen. Birkenesavisas spillerbørs 3 poeng – Edvard Wisløff Ohrvik 2 poeng – Arild Moldal 1 poeng – Jesper Myhrebakken Bergstøl