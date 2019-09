Fram 20 prosentpoeng

Venstre er vippet ut av kommunestyret. Felleslista for Sv og MDG foreløpig inne med to representanter.

Etter Senterpartiets overlegne valgseier mandag 9. september gjenstår fintelling før partiene med sikkerhet kan vite hvor mange representanter de får i kommunestyret. Blant annet må tellekorpset få kontroll på personstemmer og slengere før velgerne med sikkerhet kan vite hvilke representanter som får plass i kommunestyret.

Det er 21 ledige stoler, og foreløpige tall viser at Senterpartiet stikker av med syv representanter. Før valget hadde de tre. Høyre beholder sine fem representanter.

Arbeiderpartiet mister to representanter og ender på tre totalt. De er vel og merke partiet som er nærmest å vinne en representant, på bekostning av felleslista for Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti som foreløpig er inne med to representanter.

Venstre er helt ute. Kristelig Folkeparti mister tre representanter og ender opp med to, og Fremskrittspartiet ser ut til å beholde sine to.

Valgresultat Birkenes 2019

Valgresultat 2019 2015 Endring Senterpartiet 33,6 12,9 20,7 Høyre 22 22,4 -0,4 Arbeiderpartiet 15,7 24,6 -8,9 Kristelig Folkeparti 10,2 22,6 -12,4 Fremskrittspartiet 9,3 10,2 -0,9 SV /MDG 6,8 2,9 3,9 Venstre 2,3 4,3 -2 Alle tall i prosent. 100 prosent av stemmene. Fremmøteprosent 63,9.