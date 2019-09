Forhandler med Høyre

Senterpartiet og Høyre har flertall alene. I ettermiddag starter forhandlingene.

– Vi går inn i en dialog med Høyre i første omgang, og det er naturlig med tanke på valgresultatet. Samtidig lukker vi ikke døra for motsatt side, sier Bjørn-Tore Hovland (Sp).

Sammen med Anders Topland utgjør han forhandlingsutvalget i Senterpartiet. Tirsdag ettermiddag går de to i forhandlinger med Høyre etter valgresultatet mandag.

– Med et slikt valgresultat blir nok ting enklere for Senterpartiet i forhandlingene. Det er en uvant posisjon, men med tanke på resultatene så lykkes vi nok godt, sier Hovland.

Foreløpig ligger Senterpartiet an til å få syv representanter i kommunestyret, og Høyre beholder sine fem. Det gir de to partiene et flertall på 12 av 21 representanter.

– Hva er viktig for Senterpartiet i forhandlingene, enten det er samtaler med Høyre eller de andre?

– Det blir som vi har sagt gjennom hele valgkampen. Skikkelig gjennomslag for vår politikk. Vi er godt forberedt, og har tenkt mye på dette, sier Hovland.

– Når kan vi vente oss resultater av forhandlingene?

– Det er vanskelig å si når vi er i mål, men vi ønsker å kommentere forhandlingene seint i kveld, sier han.