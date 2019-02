For en februarsøndag!

Etter mange dager med snø og store utfordringer for løypekjørere, fikk vi oppleve ei helg med flittig bruk av skiløypene i kommunen.

Særlig var søndagen strålende,- i dobbelt forstand. Jeg antar at løypenettet på Toplandsheia var utmerket preparert, det samme på Engesland. Her ”nede i lavlandet” hadde Kari og Leif Olaf Nyhaven brukt utallige timer på å få lysløypa i stand. Det samme med leikeområdet på Tobias jorde. Størst innsats la de for dagen (og kvelden) for å få Tveideløypa fin.

De hadde nemlig en utfordring: Problemer med det elektriske gjorde at sporkallene ikke kunne løftes opp og ned. Det så ut til at det bare ville bli skøytespor! Men de ga seg ikke. Stor erfaring og innsats gjorde at en av sporkallene ble låst fast nede. Og etter 4 runder om Fjellskår, kunne de lage et flott spor den 5. turen !!

Hva blir ikke gjort for at folk skal få gode opplevelser med ski på beina!

Og søndagen ble en flott dag, – jeg håper for de fleste. Ca kl. 13 tok jeg en tur og da var det ca 80 biler parkert ved startområdet på Tveide, langs veien og på Grasham. Som gode naboer og felles bruk av arealer, tror jeg den parkeringa ble godtatt.

Jeg vet at flere var ferdig med turen da jeg kom og jeg vet også at flere kom etter. Derfor tror jeg ikke det er en overdrivelse å si at langt over 100 biler var parkert der denne søndagen.

Det er hyggelig med gode tilbakemeldinger både når en treffer folk i løypa eller etterpå. Noen er usikre på nedoverbakker. Derfor er det kjærkommet for de når løypa har 2 ekstrasløyfer på Tveidemyrene.

Store snømengder eller variert vær er utfordrende for de som kjører maskinen. Og den må hver gang fraktes til og fra med traktor, ofte på ugunstig tid av døgnet. Og kommer det ekstra tung snø med toppbrekk og bøyde trær over løypene, er det noen som tar jobben med å rydde. Det blir gjort mye på fritida av mange for at enda flere kan få oppleve gode løyper og skiglede .

Slik er det hos oss og slik tror jeg også det er i Herefoss og Vegusdal.

Takk for innsatsen og velkommen i løypene.

Oddvar Glidje

Leder i Birkenes IL