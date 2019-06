Fem år med suksess

16. mai ungdomstreff – en suksess for femte år på rad.

I år kom det omtrent dobbelt så mange ungdom på 16.mai-arrangementet som det har vært tidligere år, da nærmere 200 ungdom tok turen innom. Det kan ha vært kveldens hovedgevinst som trakk ungdom både fra nærmiljø og fra områder rundt som Arendal, Greipstad og Høvåg.

Den heldige vinneren av et Cola-kjøleskap med Cola gikk likevel til en lokal ungdom, Andrea Kverneland Andersen. Mange andre gikk også hjem med gevinster; for høyeste bruskassetårn, for seier i kanonball, for fineste pynta cupcake, for sumobryting i drakter, for raskeste tid i hinderløype, og får raskeste tid i årets nye sensasjon; en oppblåsbar bane hvor ungdommen sprang festet i et strikk.

Det var en fantastisk forsommerkveld med fint vær og masse flott ungdom, og full aktivitet fra begynnelse til slutt. Tusen takk til FAU som bisto med å skaffe nok folk til å gjennomføre arrangementet, og takk til alle voksne som bidro denne kvelden, og tusen takk til klatreklubben for hjelp med sikring til bruskasseklatring. Hovedarrangør for kvelden var den kommunale ungdomsklubben Joker, og medarrangører var representanter fra speider, korps og den norske kirke. Takk til kommunen, den norske kirke og Birkenes Sparebank for økonomisk støtte til arrangementet.

May Olaug Horverak