Speiderens nye krypinn

Offisiell åpning av nytt speiderhus på Birkeland.

Lørdag markerte Birkenes speidergruppe at de har fått nytt speiderhus og flyttet fra Speiderveien til Mosfjellveien i et naturskjønt område like ved Teinefossen. Formiddagen stilte eldre og yngre speidere til dugnad på huset, og klokka 15.00. startet feiringen av nytt hus, og da så det ganske så strøkent ut rundt det nye huset.

Gruppeleder Jan Dalene fortalte om prosessen med bytte av hus og noen tanker om videre utvikling av området, og Speiderkretslederen i Sørlandet krets hadde tatt turen opp til Birkeland og ønsket oss lykke til med det videre speiderarbeidet.

Etter en litt formell åpning var det tid for god mat, kake og lek. Læringssenteret Flerkulturell UB leverte mat til arrangementet, og det var servering i høy stil. Vi fikk ulike retter fra Syria, Kosovo og Eritrea, og mange prøvde seg på litt nye ting, mens andre foretrakk den mer tradisjonelle speiderkosten, grillet pølse.

I tillegg til at det var en speidermarkering ble det et flerkulturelt treff for både barn og voksne, da det kom familier fra mange forskjellige land. Det var en mangfoldig og flott forsamling på rundt 50 totalt. Barna utfoldet seg og lekte i naturen, og mange prøvde seg på en quiz med spørsmål fra NM i speiding. Det var ikke så enkle spørsmål, men Kristian Flaa stakk av med seieren med hele 38 av 50 riktige. Det lover jo bra for årets NM, da patruljen han er med i, Ekorn, har kvalifisert seg i årets patruljekonkurranse.

En stor takk til alle som har bidratt i dugnadsarbeid med nytt speiderhus, dette hadde ikke gått uten en god dugnadsånd. En ekstra takk til Kristen Flaa, Tom Nyhaven og Jan Dalene som har jobbet med å få til avtale på kjøp av huset, søkt Norges Speiderforbund om tillatelse til salg og kjøp, ordnet finansiering med hjelp av Birkenes Sparebank, og administrert nye av det praktiske arbeidet rundt husskifte. Vi vil og takke Scanflex for at vi fikk en god pris på kjøp av huset.

Vi håper alle på full aktivitet i huset i årene som kommer. Dersom noen ønsker å melde seg inn i speideren, kan det gjøres ved å gå til vår nettside. Vi har småspeider for 3.-4.klasse og storspeider fra og med 5.klasse, og vi tar imot alle nye som ønsker å bli med fra høsten av.

May Olaug Horverak