Appell for klima

Først vil jeg bare takke alle som har kommet hit for å markere denne dagen. I dag skal jeg snakke om et problem som vi ofte skyver foran oss. Et problem som påvirker hele verden. Det jeg snakker om, ja, det er klima.

Generasjonene før oss har rotet det til, og det er vi som må rydde opp. Om bare 30 år vil det være mer plast enn fisk i havet. Vi må gjøre noe, fort! Polene smelter fortere enn noen gang. Og vi står bare å ser på? Hver dag forsvinner det 55.100 kvadratkilometer med is, det er 12.000 kvadratkilometer større enn Danmark. Tenk så mye is hver dag!

Politikerne vil ikke snakke om det fordi de er redde for å bli upopulære og miste stemmer. Vi må gjøre en stor endring, og det må vi gjøre nå! Vil du ha snø om noen tiår, må vi gjøre noe nå.

For den som ikke liker vinter, skiturer og snø kan det kanskje virke som det ikke er så ille. Tenk å ligge på stranda og bli brun og fin, kanskje ta seg en dukkert – mens kalenderen viser januar eller februar! Men det kan bli verre enn det. Jorda kan komme inn i en slags ond oppvarmingssirkel, der vann blir til vanndamp som er enda en drivhusgass som presser temperaturen høyere. Dermed kan det ende med at vi får samme overflatetemperatur som naboplaneten vår, Venus, med en overflatetemperatur på 400 til 500 grader celsius. Det kan vi ikke la skje.

Hvert år dør 8,8 millioner mennesker av forurenset luft. Det er tre millioner mer enn folketallet i Norge. Gjennomsnittsutslippet til en innbygger i Norge er 8,4 tonn Co2. Det er fire tonn mer enn gjennomsnittet i verden. Og fortsatt hiver noen søppel ut av bilen på vei hjem fra jobb. Jeg synes alle burde hjelpe jorda før det er for seint. I stedet for å kaste søppel i veikanten, vent til du ser en søppelbøtte. I stedet for å kjøre bil til jobb, bruk sykkelen. For at vi skal redde planeten vår, må alle gjøre noe.

Vi er avhengige av at de med makt ser konsekvensene av klimaendringene. At de skjønner at de må gjøre noe som kan bidra for å hjelpe planeten på rett vei. Til slutt har jeg lyst til å gi alle dere som hører en utfordring: Neste gang dere har tenkt å sette dere i bilen, tenk på klimaet. Er det mulig å ta sykkelen eller å gå?

Kristian Birkeland

Appellen ble fremført under klimamarkeringen utenfor kommunehuset fredag og er skrevet sammen med Lukas Stordal og Benjamin Wisløff-Ohrvik.

PS: Birkenesavisa har lagt til lenker til kilder for påstandene som framkommer. Red.