Klima, miljø og Greta

Voksne som føler seg trua.

Kjære voksne med autoritet: Det har vært mye snakk om Greta Thunberg i media den siste tiden. Om hvordan den 16 år gamle jenta ikke er mentalt stabil, og at vi derfor ikke skal høre på henne.

Alt hatet som er retter mot Thunberg den siste tiden kommer fra voksne som føler seg truet. De føler en trang til å vise at de har mer autoritet enn et barn, «et dumt barn som ikke vet hva hun snakker om».

De vil ikke høre på dumme barn, for de er jo voksne individer. De skriver at min generasjon – generasjon fryktløs, har navngitt oss selv «jordklodens helter», men det er det de som har gjort. Vi føler oss ansvarlige for jordkloden vår, ja, men det er jo tross alt framtiden vår det er snakk om. Vi kjemper for stedet vi bor på.

Min generasjon skulker skolen for å vise at vi bryr oss, for hva er poenget med å gå på skole for en framtid som ikke er å se bak horisonten? Før dere, den eldre garde, dømmer oss, vil jeg at dere skal svelge stoltheten deres og lytte til oss. Vi har noe viktig å si: Klima og miljø.

Hui-Ann Hauge Risøy (17)