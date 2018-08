Under nytt tak

Trenger nye ledere, og jenter inviteres til egen patrulje.

Speideren starter med grilling og lek på det gamle kirkestedet ved Birkenes kirke mandag 20.august.

– Barn fra 3. trinn på skolen og oppover er hjertelig velkomne til å bli med, sier Jan Dalene, hovedleder i Birkenes speidergruppe, og legger til:

– Vi er en fin gjeng med barn og voksne, samtidig som vi trenger flere voksne medledere.

Nytt speiderhus

Dalene er stolt av det nye speiderhuset bak Scanflex, der barna har fått stort uteområde. Den tidligere eneboligen pusses opp på dugnad.

– Det er karakterbyggende å være speider, og på hver samling lærer barna noe nytt. Formålet med speideren er å ta vare på alt som er skapt, både naturen og menneskene, sier han.

Andre nyheter av året er at speidergruppa ønsker å starte en egen jentepatrulje i småspeideren. Det vil si barna på 3. og 4. trinn i skolen.

Egen jentepatrulje

– Vi ønsker å legge til rette spesielt for jenter. Så er det selvsagt at foreldre blir med og hjelper til. Hver patrulje skal ha maksimalt åtte barn, og da trenger vi to foreldrerepresentanter i patruljen hver gang, i tillegg til to voksne ledere, småspeiderleder Maria Kverneland Andersen.

Friluftsliv og vennskap er grunnpilarene i speideren, fremholder hun. Allerede 24. – 25. august drar småspeiderne på overnattingstur med telt og kano.

– Vi gleder oss til turen, som blir både gøyal og spennende, sier Andersen.

Mye moro

Dalene lover mye moro for de som blir med i speideren.

– I speideren er det fast med bålpanne og grilling, opplæring og lek. Når det er konkurranse, er det viktig med samarbeide og inkludering. Speiderloven og løftet gir verdier å bygge på, og vi har mye moro, smiler Jan Dalene.

Solfrid Elgvin Lied