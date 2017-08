35 speidere på landsleir

Birkenes-speidere fornøyde etter landsleir i Bodø.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

– Vi hadde en super landsleir i Bodø, sier en fornøyd speidergjeng fra Birkenes.

Sammen med ni tusen andre storspeidere, rovere og ledere lå 35 birkenesinger i telt i åtte dager i midnattssolens rike. Regn og kulde skremte ikke bort humøret, og jammen ble det sol også.

Speiderforbundet arrangerer landsleir hvert fjerde år for storspeiderne, det vil si de som er kommet opp i femte klasse. Bodø inviterte til fjorten dagers leir på åtte døgn første uken i juli, siden det var lyst både dag og natt. Det er mer enn femti år siden forrige landsleir i Bodø, og rundt tusen av deltagerne kom denne gangen fra andre land – å oppleve midnattssol var ekstra spennende.

De 35 speiderne fra Birkenes brukte fly for å nå fram, og noen av de mer erfarne speiderne deltok først på arbeidsleir én uke for å bygge infrastruktur. Leiren for de ni tusen la spesielt vekt på miljøhensyn og sikkerhet.

Teltene ble slått opp på Rønvikjordene, der det ellers drives økologisk jordbruk. Speiderne fikk ros for orden og god oppførsel, og mange nye vennskapskontakter ble startet under aktiviteter og besøk i hverandres leirområder.

Leder for Birkenes-gruppa var Jan Dalene, og fem patruljer bidro med humør, vennskap, dugnad og speiderferdigheter. Fra Ekorn: Ella Espegren, Hanna Røstad Matre, Oda-Emilia Ivarson Hansen og Andrea Kverneland Andersen. Fra Rev: Vegard Tveiten, Even Josef Dugan, Vetle Lid Hetland og Håkon Stavelin.

Fra Røyskatt: Johanne Dalene, Marthe Nygård, Sigrid Brändström, Ragnvald Håland Svendsen,Sanna Helene Aamlid Hatlevik og Astrid Haabesland Lied. Fra Jerv: Emil Stie, Kristian Flaa, Marcus Høgalmen og Sander Brådland Johnsen.

Fra Ulv: Knut Erik Vikan, Marcus Kverneland Andersen, Henning Aas-Hansen og Tellef Stie.

Voksenledere forøvrig var Maria Kverneland Andersen, Kristen Flaa, Gunnhild Ivarson Hansen, Øystein Lied og Solfrid Elgvin Lied. Roverne, som er over 16 år, lå i egen leir, og det var Stian Kjøstvedt Fåland, Johan Kristian Brändström, Børge Kylland, Christoffer Målen, Erik Aamlid Hatlevik, Jakob Dalene og Odd Arne Nyhaven.

Innsendt av Solfrid Elgvin Lied