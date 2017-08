Kirken inviterer til grilling

Også denne høsten blir det åpent kurs om tro og liv i folkehøgskolens lokaler på Birkeland. Har du spørsmål om kristen tro, er du velkommen til uforpliktende grill-kveld onsdag 30. august.

– Alpha er for alle som er nysgjerrige, forteller Aase Mari Bjorvatn Saaghus, som inviterer til ti kurskvelder i regi av Birkenes menighet og Frikirken på Birkeland.

– Vi starter med Grill-i-hagen på folkehøgskolen 30.august, og alle voksne er velkommen til å lukte på kursmateriellet og spise kveldsmat. Stig Gjertsen kåserer over emnet «Er dette alt livet har å by på?».

Det er tredje året at kirken inviterer til lavterskel-kurs om tro og tvil. Ønsker du å pusse støv av barnetroen eller simpelthen å undersøke hva kristendom er, er du velkommen til intro-kvelden. Selve kurset går over ti onsdager fra 6. september og er for alle aldre fra ungdom og oppover.

Lokale engasjerte folk stiller opp og underviser, og det er alltid god tid til spørsmål. I tillegg til Stig Gjertsen underviser Øystein Lied, Reidun Birkeland, Thor Harry Nordvoll, Gunvor Hofseth og Frode Eikrem.

– Den første bokstaven i det greske alfabetet heter alpha. Det betyr at dette er et grunnleggende kurs som er gjennomprøvd i mange land. Det er hyggelig, nyttig og sosialt! sier kursleder Aase Mari Bjorvatn Saaghus, som har gode erfaringer med tidligere kurs på Birkeland.

Innsendt av Solfrid Elgvin Lied