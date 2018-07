Slo 1.500 lag

Løp 12 timer, 14 minutter og 40 sekunder gjennom natta i Finland.

Det var en spent gjeng med Birkenesløpere som satte seg på flyet i retning Helsinki. En drøy time utenfor Helsinki, i skimetropolen Lahti, var arenaen for løpet. Vi kom frem lørdags formiddag, noe som gjorde at det ble mange timer med nervøs venting for yre Birkenesløpere. Lite visste vi om hva som ventet oss.

Birkenes startet med ringreven Lars Jøran Sundsdal, som var lagets mest meriterte utøver. Han har fra før en 11. plass i Jukola. Førsteetappen ble solid gjennomført i et veldig krevende terreng, hvor han gav Birkenes et godt utgangspunkt videre på andre etappen.

I vekslingsområdet stod en nervøs Asgeir Reiersen Jensen og ventet på Lars Jøran. Asgeir gjennomførte en solid etappe i tussmørket. Kurvebildet var veldig komplisert, og mørket gjorde det enda vanskeligere. Asgeir, som for tiden er beste løper i Birkenes, holdt laget godt inne i stafetten. Han løp fort, og avanserte hele 296 plasser. En slik løper er god å ha på laget.

Lagets mest rutinerte løper Steinar Aas var utvalgt til å løpe tredjeetappen. Dette er den siste etappen i mørket. Farten var nok ikke som i gamle dager, men han unngikk de store bommene, og det var en sliten Steinar som ankom mål, fornøyd med en vel gjennomført etappe.

På den fjerde etappen ventet innflydde Kristian Nyhus Han hadde tatt den lange turen fra Bardufoss for å delta på Jukola. Selv om det var lenge siden han hadde løpt o-løp, kom også han seg gjennom løypa på en respektabel tid. Etappen ble avsluttet med stil, der han hadde den 88. beste strekktiden fra siste post og til mål, noe som er meget solid.

Magnus Mosfjell var vår neste løper. Han startet veldig bra, men dessverre ble det noen småbommer midt i løypa. Han tok seg raskt inn igjen, fortsatte i høyt tempo, og kom seg greit til veksling. Etter den drøyt 8,5 kilometer lange løypa, var det en sliten Magnus, som hadde gitt alt.

Personen som stod og ventet i vekslingsområdet var Espen Birkenes. Han var klar til å gyve løs på sin etappe. Espen løp i et jevnt og solid tempo gjennom hele løypa, uten noe særlig bommer. På denne etappen løp han opp over 30 plasser.

Sigurd Svaland Aas løp som i fjor den lange ankeretappen. Etter to timers løping i de finske skoger, avanserte han ytterligere 47 plasser.

Etter 12 timer 14 minutter og 40 sekunder løping, ble stafetten avsluttet på en fin 505. plass av nesten 2.000 lag. Dette var vi i Birkenes strålende fornøyde med da vi reiste hjem, etter en flott helg i de finske skoger.

Sigurd Svaland Aas