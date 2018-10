Reiser til Latvia

Birkenes menighet reiser til Baldone i Latvia, hvor den lokale kirka ble nytta som plastfabrikk.

Baldone er en liten by som ligger 30 kilometer sør-øst for Riga, hovedstaden i Latvia, og har en befolkning på ca 2500 og ligger ute på landsbygda.

Den lutherske kirken i Baldone ble bygd i 1824. Før den hadde det vært to andre kirker på samme sted. I Sovjet perioden ble det færre kirkemedlemmer og de ble ikke i stand til å ta seg av kirkebygget. Resultatet ble at plastfabrikken «Ausma» skulle ta kirken i bruk. I perioden 1971 – 1988 ble blant annet hårruller og kammer produsert her.

I denne perioden forandret kirken seg drastisk, og det meste av interiøret forsvant. Det var et totalt forfall og en trist periode for menigheten.

Julaften 1988 ble kirken igjen tatt i bruk til gudstjeneste. Stor glede var det i menigheten og fra 1989 var det flere ildsjeler som aktivt gikk i gang med restaurering av kirkebygget. I dag har kirken en fin kirke sal med nytt alter som kom på plass i 2003.

Fortsatt er ikke den bakre part av kirkebygget restaurert. En arkitekt har på dugnad laget tegninger om hvordan denne delen av bygget kan bli utnyttet til rom for søndagsskole og andre gruppesamlinger samt kjøkken, toaletter og kontor.

Kanskje vi i Birkenes menighet kan gjøre en innsats slik at de kan ta hele kirkebygget i bruk i Baldone.

Nå planlegges det tur fra Birkenes menighet til Baldone og Riga. Turen vil finne sted fra fredag 26. april til mandag 29. april. Vi vil ta fly fra Torp, Sandefjord til Riga og retur. Transport til og fra Sandefjord tenker vi vil skje med privatbiler.

Vi vil bo på hotell i Riga, og det vil bli omvisning i gamle Riga på lørdagen. Søndagen blir vi med på gudstjeneste i Baldone. Se annonse i dagens avis.

Turkomiteen bestående av Gunvor Hofseth, Martha Slaastad og Erling Rugsland håper mange vil være med å besøke vår vennskapsmenighet i Baldone.

Erling Rugsland