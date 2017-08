Mønstring mot etanol

Et 20-talls veteranbilentusiaster møtte opp på Tomta for å kjempe for bedre vilkår.

– Vi arrangerer denne stafetten fordi vi gjerne vil ha fokus på de problemene som vi veteranbileiere kan oppleve, sier Bernt Erik Olsen til Birkenesavisa.

Onsdag troppet han og i overkant av 20 andre veteranbileiere opp på Tomta på Birkeland. I sola fikk de gamle traverne skinne om kapp, mens eierne snakket om stort og smått, og altså politikk. Det er Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøy (LMK) som står bak arrangementet.

– Selv kjørte jeg fra Mandal i går, men det er åtte biler her i dag som har vært med helt fra Stavanger. Stafetten startet i Bergen, og vil ende opp i Arendal senere i dag hvor vi møter samferdselsministeren, sier Olsen.

Ut med etanol

Samtidig går en liknende markering av stabelen lengre nord i landet, hvor en stafett starter i Harstad med målgang i Trondheim. Olsen forteller at et konkret problem veteranbileiere vil til livs, er innblanding av etanol i drivstoffet.

– For mange biler er etanol et problem, og kanskje især den type biler vi kjører. Det bør finnes etanolfritt drivstoff å oppdrive, og vi er ikke fremmed for at det kan selges til en høyere pris, sier Olsen.

Både Olsen, og Leif Skare, har tidligere sittet i styret til LMK. Under mønstringa på Birkeland delte Skare ut flygeblad til interesserte borkiser, som kom både med og uten fotoapparat.

– Vi vil gjerne vise fram vår rullende kultur, la oss slippe etanol i drivstoffet. Alkohol og kjøretøy hører ikke sammen, slår Skare og LMK fast i flygebladet.

Litt blir mye

En annen kjepphest for duoen er årsavgiften. Veteranbiler betaler i dag en redusert sats sammenlignet med normale kjøretøy, og slipper unna med 455 kroner i året. Det er også en åpning for at veteranbileiere kan levere inn skiltene om vinteren, og dermed slippe enda billigere unna.

– Det er rimelig sammenlignet med hva andre bileiere må ut med, men har du mange biler blir det fort noen kroner. Jeg må nesten spørre, har du noen gang hørt om en frimerkesamler med bare ett frimerke i samlinga, sier Olsen.

Selv har han bare to veteranbiler, en Volvo og en Mercedes, men han kjenner til medlemmer i Agder motorhistoriske klubb (AMK) som har 15 veteranbiler i stallen.

Lobbyvirksomhet

Stafettens mål er Arendal, og det er ingen tilfeldighet at bilene ruller inn i Aust-Agders hovedstad midt under Arendalsuka. LMK ønsker å stille en rekke spørsmål til de ulike partiene før neste måneds stortingsvalg.

I tillegg til de nevnte utfordringene knyttet til etanol og årsavgift, ønsker LMK at håndverkskunsten rundt eldre kjøretøy sikres. De spør politikerne om det er mulig å opprette kjøretøyvernsenter, etter modell av fartøyvernsentrene.

LMK noterer seg også at stadig flere byer etablerer kjøretøyfrie soner, og ber politikerne vurdere om historiske kjøretøy skal få adgang til disse sonene. Etter LMKs mening vil dette tilføre bybildet noe, og de påpeker også at disse bilene uansett ikke kjører mange kilometer i året.