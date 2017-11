Leteaksjon i Vegusdal

Letemannskap leta torsdag kveld etter en jeger i Vegusdal.

– To kamerater har vært på fuglejakt. Den ene kom ikke tilbake til hytta som avtalt, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Det var klokka halv seks politiet meldte at de en time før hadde satt i gang en leteaksjon på Fidje i Vegusdal. Halv syv melder politiet at innsatsleder, politihunder, redningshunder, Røde Kors og Luftambulansen er på stedet.

Klausen opplyser overfor Fædrelandsvennen at de leter i et område nær Buslått, som ligger noen kilometer nord for Ogge, og vest for Fidje.

– Han har med seg en jaktradio, men vi får ikke tak i ham på den, så det er åpenbart at noe må ha skjedd. Vi må finne ham, sier Klausen til Agderposten.

Politiet har ifølge NRK Sørlandet foreløpig ingen teorier rundt hva som kan ha skjed.

– Det er ikke så dårlig vær i Birkenes, men det begynner å bli kaldt. Det er ned mot null grader. Sist kameratene hørte fra han på jaktradioen var cirka halv to, sier Klausen til NRK.

Mannen er funnet

Klokka 19.21 melder politiet at mannen er funnet av Luftambulansen. Jegeren skal være i god behold.

